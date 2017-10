Informe: La muerte transita por las vías del Caribe

El lunes 9 de octubre, en el barrio La María, un niño de cinco años falleció luego de que el conductor de un Jeep, que prestaba un servicio de transporte ilegal, perdiera el control del vehículo y chocara contra un local comercial. Aparentemente, el conductor competía con otro carro por recoger más pasajeros; una versión ilegal de la “Guerra del Centavo”. El 2 de octubre, en el barrio Las Lomas, otro menor de edad perdió la vida en un accidente. La pequeña, de dos años, jugaba al frente de su casa cuando un vehículo particular se subió al andén y la arrolló. Una mujer, que manejaba el carro, aceleró en vez de frenar y ocasionó la tragedia. (Lea aquí: Menor de edad muere tras ser arrollado por un colectivo en La María)

La muerte de estos dos niños, dos tragedias ocurridas con ochos días de diferencia, evidencian que la muerte transita por las vías de la ciudad y no distingue de edades. Hasta el 30 de septiembre, solo un menor había muerto en 2017 por accidente de tránsito en Cartagena: un niño de 2 años el 4 de enero, que fue atropellado por un carro el en barrio Nuevo Bosque. Si se amplía el espectro a todo el departamento de Bolívar, sin contar los últimos dos casos de Cartagena, la muertes de menores ya sumaban cinco.

Pero aunque el número de menores muertos por accidentes es pequeña, no por eso menos preocupante, se queda corta si se compara con los datos globales. En Colombia, en lo que va de este año, 3.594 personas han perecido en las vías del país. De esta cifra, 728 casos han ocurrido en la región Caribe, lo que representa un 20,2%. En Bolívar se registraron 101 muertes y en Cartagena 42.

A pesar de las continuas estrategias y campañas desplegadas por la Policía Nacional de Tránsito, los colombianos siguen muriendo en las vías de Colombia. El Caribe, con una quinta parte de las muertes del país, no es ajeno a la tendencia nacional y deja un balance negativo si se revisan los números de cada departamento. (Lea aquí: Fuerte accidente de tránsito deja mujer muerta y hombre gravemente herido)

Córdoba es el departamento que más muertes por accidentes de tránsito registra con 156 casos, seguido por Cesar con 143 y Atlántico con 123. Ya fuera de este podio de la muerte está Bolívar, Magdalena, La Guajira y Sucre con 101, 80, 66 y 60 muertes respectivamente. Si se habla únicamente de las ciudades capitales de la región, la capital de Bolívar, Cartagena, sí está entre los primeros tres con 42 occisos, solo superado por Barranquilla con 51 y Montería con 48. Las demás capitales registran: Valledupar 40, Santa Marta 29, Sincelejo 16 y Riohacha 12. (Lea aquí: Joven pierde la vida en accidente de tránsito en Tolú)

En Cartagena, la muerte no tiene vacaciones

La capital turística de Colombia es la tercera ciudad del Caribe con más muertes por accidente en 2017. 42 choques letales le dan esta deshonrosa distinción, sin sumar los casos de octubre. Contrario a lo que se pueda imaginar, las motos no son las principales causantes, pues de las 42 muertes solo 13 fueron causados por este tipo de vehículos, mientras que 28 fueron por carros. Llama la atención que el 20 de febrero, en Mamonal, un hombre de 50 años falleció tras ser arrollado por una bicicleta. (Lea aquí: Trágico accidente cobra dos vidas en zona rural de San Onofre)

Según los últimos datos de la Policía Nacional, los barrios de la ciudad donde hubo más muertes por accidente de tránsito son Mamonal, Olaya y San Isidro con tres, seguidos de Albornoz, Alto Bosque, El Bosque, Colombiatón, El Socorro, Los Alpes y Marbella con dos. Los otros barrios donde se registran muertes son el 13 de Junio, Amberes, Arroz Barato, Bazurto, Calamarí, El Cabrero, El Cairo, El Espinal, El Pozón, La Quinta, Manzanillo, Nuevo Bosque, Pie del Cerro, Playas Blanca, Santa María, Santa Mónica, Ternera, La Carolina y La India.

Más allá de Cartagena, que evidentemente por su población es la ciudad de Bolívar con más muertes por esta causa, hay otros municipios que, aunque en menor medida, también suman en este conteo negativo. Después de La Heroica, El Carmen de Bolívar, Magangué y Turbaco son las poblaciones donde más casos hay con ocho cada uno. Les sigue San Juan Nepomuceno con cinco, Santa Rosa con cuatro y Arjona, María la Baja, Mompox y San Pablo con tres.

Otros municipio que están en este listado son: Santa catalina, Calamar, Mahates y Santa Rosa del Sur con dos; y Achí, Hatillo de Loba, Morales, San Jacinto, Simití y Villanueva con uno. (Lea aquí: 11 personas heridas tras volcamiento de bus en la vía a Bayunca)

Reducción en Bolívar y Cartagena

Al comparar los números del 2017, con corte al 30 de septiembre, con el mismo periodo de tiempo de 2016, se evidencia que hay una reducción del 19% en muertes por accidente de tránsito en el departamento de Bolívar. En el caso de Cartagena, hay una reducción del 29%. Si estos porcentajes se traducen a cifras concretas, los datos de la Policía revelan que en Bolívar hubo 125 muertes en 2016 mientras que la suma en 2017 va en 101. En Cartagena, el año pasado, se registraron 56 casos mientras que este año la cuenta va en 41.

Las cifras también mejoran al hablar de la Región Caribe gracias a una reducción del 3,5%. Mientras que las muertes en septiembre de 2016 sumaban 755, este año la cifra se detuvo en 728. Al finalizar el año pasado, el número de víctimas llegó a 1.013. Estos números a la baja, aunque dan una mirada esperanzadora de cara al futuro si se mantiene la tendencia, no dejan de ser preocupantes si se tiene en cuenta que la mayoría de accidentes ocurren por imprudencias de conductores y peatones, y no por fallas mecánicas. Así las cosas, se confirma la idea de que manejar no es un derecho sino una responsabilidad, pues el conductor tiene en sus manos un arma de cuatro ruedas.