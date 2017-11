¿Inquilino depravado? Esto le pasó a una mujer por alquilar un cuarto de su casa

“Lo que vivimos mi familia y yo fue horrible, espantoso”, dijo con la voz temblorosa y en medio de lágrimas la señora Ana María Villadiego Pájaro. La mujer afirma que eso le pasó por confiada y que todos estuvieron a punto de ser asesinados en su propia casa por un hombre al que le arrendó una de las habitaciones del inmueble. Todo ocurrió el pasado martes 14 de noviembre.

Arrendó una pieza

El terrible momento no la dejaba salir del asombro y repetía en varias ocasiones que “eso que me pasó no se lo deseo a nadie. Ese hombre aprovechó y abusó de nuestra confianza”.

Doña Ana María hace más de 30 años compró una casa grande, en la calle Primavera, en Zaragocilla. Según comentó, desde que sus hijos han conseguido sus parejas, la casa ha quedado muy grande para ella, así que decidió arrendar el último cuarto en varias ocasiones.

“Tenía rato de estar desocupado, pero uno de mis hijos, el que vive aquí conmigo, me dijo que tenía un amigo que estaba buscando una pieza. El hombre vino a la casa y como le gustó me dijo que sí, porque la necesitaba. Quedamos en que me pagaría diario y así lo hizo las dos primeras noches porque no alcanzó a tener la tercera”, indicó la señora, agregando que el último, el martes, fue que hizo todo lo que, al parecer, ya tenía maquinado.

“Llegó como un loco”

El martes en la mañana, según cuenta la mujer, el inquilino se despertó temprano y le dijo a su hijo Luis Alfonso que ayudaría con los oficios porque se había dado cuenta de que su mamá está muy enferma y que su hermana trabajaba mucho.

“Yo tengo problemas de azúcar y presión y mi hija como vende almuerzos se despierta desde la 4 a. m. para alistar todo y atender a sus dos hijos”, dijo y añadió que cuando el inquilino terminó los oficios salió a trabajar. El hombre se dedica al mototaxismo.

“En la tarde regresó preguntándome por Luis y le dije que no sabía dónde estaba. Después me dijo ‘voy y lo busco’, yo le contesté que si quería. Al fin salió y al rato regresó sin Luis, supuestamente, no lo había encontrado, pero después me dijo mi hijo que llegó hasta donde él estaba jugando maquinitas y que le dio 2 mil pesos como para que se quedara entretenido jugando”, expresó, y continuó diciendo que cuando regresó, les dijo que tenían que irse para lo último de la casa porque los venía a matar a todos y “en especial a ti vieja hijueputa”.

Asustada, doña Ana María y corrió y cuando iba llegando al final de la casa el mototaxista la cogió por el brazo y la jaló con la intención de meterla al cuarto. Ella tuvo fuerzas para soltarse y salir corriendo para la primera habitación

“Cuando llego al cuarto de mi hija le grito que salga de ahí con los chicos (un joven de 14 años y una de 19) pero no les da tiempo y cuando lo tenemos es encima. El hombre cogió un pinza y una llave expansión y empezó a pegarles. A mi hija la privó y a los pelaos le dio golpes por diferentes partes del cuerpo. Cuando vio que mi hija estaba en el piso, quiso abusar de mi nieta.

Yo salí a la calle y empecé a gritar. Los vecinos salieron a ayudarme. Se metieron a la casa y lo sacaron a la fuerza. La gente le pegó hasta que llegó la policía”, concluyó Villadiego Pájaro.