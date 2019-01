Intentó defender sus gallinas y lo mataron con un changonazo

Las manecillas del reloj marcaban las 12 de la madrugada del primero de enero de 2019. Abrazos, besos y buenos deseos eran compartidos en cada rincón de Cartagena.

Juvenal Carreazo Guevara fue uno de los más emocionados por el comienzo de un nuevo año, y lo primero que hizo fue abrazar a sus hijos en el sector La Paz, del barrio Daniel Lemaitre.

Luego de recorrer el sitio para felicitar y saludar a sus vecinos, justo cuando regresó a su casa, metros más arriba de la residencia de sus familiares, se encontró con la muerte, que lo alcanzó tras ser impactado por un changonazo en la cara, a la una de la madrugada.

Sus vecinos dijeron que él se opuso al robo de sus gallinas en el patio de su inmueble y uno de los sujetos le disparó sin piedad.

El estruendo, en un principio, se confundió con el sonido de la pólvora, pero poco después los vecinos de Juvenal se dieron cuenta de que ese sonido era producto de un arma de fuego, tipo changón, que accionaron en contra de él mientras muchos estaban disfrutando de la fecha.

A Carreazo lo llevaron al CAP del barrio Canapote, pero sus signos vitales eran muy débiles. De inmediato le brindaron los primeros auxilios y le vendaron la herida, con la esperanza de que resistiera por varios minutos más para ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad. Sin embargo, su corazón se detuvo mucho antes.

Los vecinos de la víctima aseguraron que identificaron a los agresores, al tiempo que se rumora que los presuntos homicidas hacen parte de una pandilla denominada ‘los Matarratas’.

La Policía no ha dado ningún reporte oficial y los dolientes de Carreazo esperan que den con el paradero de los responsables del insólito hecho.

“La gente dice que ya los han visto, pero nosotros no sabemos nada. Yo me acosté como a las 12, ya estaba tomado y no me dijeron nada de lo que pasó hasta esta mañana”, dijo un hermano de Juvenal, en la mañana de ayer, en las afueras de la morgue de Medicina Legal, en Zaragocilla.