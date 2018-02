Interpol busca a rector de colegio en Montería por presunto abuso a menor

La Interpol está buscando en distintos lugares del mundo a Martin Reichenaver, rector y dueño del Colegio Alemán de Montería, a quien le libraron circular azul luego de una investigación como presunto autor del abuso de una estudiante de seis años en su propia institución.

En forma simultánea, la justicia colombiana ha llegado hasta su residencia, ubicada en el barrio Monteverde de Montería, con el fin de hacer efectiva una orden de captura, pero no lo han encontrado.

La Fiscalía la emitió luego que un padre de familia denunciara que el rector había llevado hasta su oficina a una pequeña de seis años y luego de conversar con ella, empezó a manipular sus genitales hasta lacerarlos con sus dedos, según el reporte entregado por Medicina Legal.

Ese hecho prendió las alarmas entre los padres de familia, especialmente porque ya el mismo colegio se había visto envuelto en otro escándalo, esa vez con un profesor de preescolar que trajeron directamente de Alemania para que atendiera a la población estudiantil entre uno y tres años.

Mostraron su preocupación porque sus niños pequeños acuden al colegio y podrían estar expuestos a situaciones similares. Sin embargo, las autoridades les indicaron que lo tenían vigilado, pero cuando la orden de captura se emitió ya no se había fugado. Sus familiares insisten en que no se ha presentado porque no habla español y eso podría generarle inconvenientes para su defensa.

La anterior afirmación fue desmentida por los mismos padres, quienes aportaron un video en el cual les está dando instrucciones precisas a los padres de familia, en español, para que pagaran puntualmente las pensiones y de esa forma garantizar el funcionamiento del colegio.