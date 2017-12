Intolerancia, furia y fuego: 9 asesinatos en Cartagena

En medio de fiestas, licor e intolerancia, Cartagena vivió una de las rachas más violentas de este año. En menos de nueve horas, nueve personas fueron asesinadas, en hechos que sucedieron en Fredonia, La Paz, Villa Corelca, Nelson Mandela, San José de Los Campanos, María Cano y Bayunca.

Precisamente, en este último lugar ocurrió uno de los hechos que más ha conmocionado. Un joven fue asesinado por atracadores y sus dos presuntos verdugos fueron linchados.

Todo empezó ayer, a la una de la madrugada, cuando Carlos Manuel Mendoza Ruiz caminaba por una calle de Bayunca.

Acababa de salir de una fiesta y regresaba a su casa, hasta que la tragedia lo sorprendió. En el camino, cuatro sujetos se le aparecieron y le pidieron que entregara sus pertenencias. Allegados dijeron que como se opuso al robo y trató de escapar, le dieron un balazo en el cuello, dejándolo tendido en el piso.

Allegados dijeron que entres los presuntos agresores estaban ‘el Chispi’, el Bermúdez’, ‘el Mico’ y ‘el Menor’.

Fue un niño quien le avisó a un hermano de Carlos Manuel que a este lo acababan de balear. El hermano de la víctima llegó al lugar a auxiliarlo, pero ya no hubo algo por hacer. Se desangró en una calle destapada.

El homicidio exaltó los ánimos de allegados y amigos de la víctima, que pedían justicia, la que obtuvieron por su propia mano. Primero, la turba fue hasta la casa de ‘el Bermúdez’, cuyo nombre era Jesús Alberto Vásquez Torreglosa, de 22 años. Lo sacaron y en la calle lo mataron a punta de golpes y machetazos.

Los ánimos seguían caldeados y luego la turba llegó a un sector cercano de donde mataron a Carlos, en el mismo Bayunca. Allí, en la casa de una abuela, encontraron a ‘el Chispi’, quien se llamaba Reynaldo Martínez Sánchez, de 23 años. Cuentan que a este le dieron un machetazo en la espalda cuando se metía debajo de una cama.

De allí lograron sacarlo y luego lo llevaron a la calle, donde a punta de golpes y machetazos fue linchado.

Pero allí no quedó todo. Como no encontraban a los otros dos hombres señalados de estar implicados en el asesinato de Carlos, llegaron a la casa de unos de estos y al no hallarlo, la quemaron. Los ánimos están caldeados en Bayunca. El padre de Reynaldo, uno de los linchados, reconoció que había estado metido en atracos y que en la madrugada de ayer, antes que lo lincharan, algunas personas llegaron a su casa y le advirtieron que a este lo iban a matar.

De otro lado, está la muerte de Jair Grau Mendoza, quien tenía 20 años y vivía en el sector Pantano de Vargas, en Fredonia. Deja una hija, de un año, y en junio había regresado a Cartagena luego de prestar el servicio militar. Sus parientes dicen que en noviembre un amigo le pidió que le guardara una moto y este le hizo el favor. En noviembre fue sorprendido con el vehículo, que estaba reportado como robado. Policías lo capturaron y tras ser llevado a audiencia, le dieron detención domiciliaria con vigilancia con brazalete electrónico.

Ayer, a las 2 de la madrugada, había una fiesta cerca de su casa, en la que se armó una riña. Los parientes de Jair dicen que se metió a apartar y que en ese momento le dispararon. Recibió un balazo en un brazo y otro en el pecho.

Su padre, Jair Grau Caraballo, indicó a las autoridades que a esa hora iba hacia su trabajo en Bazurto cuando escuchó los disparos y fue a ver qué pasaba. Indicó que vio cuando le dispararon a su hijo, a quien llevaron al CAP de Olaya, pero llegó muerto. El presunto agresor fue capturado.

En la lista de víctimas también está el nombre de Darwin Teherán Julio, de 16 años. El menor vivía en el Mirador de Cartagena, junto a Henequén, y el sábado en la noche salió hacia el barrio La Paz, que está junto a Arroz Barato, a visitar a su novia. Con esta llegó a una discoteca que está en ese barrio. A las 2 de la madrugada de ayer, decidió salir un momento del establecimiento. Fue ese momento en el que un hombre lo sorprendió y le dio una cuchillada en el cuello y luego huyó.

Por sus propios medios, Darwin pudo llegar al CAP de Arroz Barato. De allí fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Blas de Lezo, pero llegó muerto. Se cree que el asesino podría ser un joven con el que Darwin tendría problemas. “Él no era de peleas, pero andaba con amigos que sí les gustaban los problemas”, indicó un familiar. Se dice que en el mismo hecho salió herida una mujer en una pierna.

A la misma hora, Camilo Andrés Torres Contreras era asesinado en San José de Los Campanos. El joven, de 18 años, vivió en ese barrio pero hace poco se mudó a San Fernando. Sin embargo, el sábado en la noche regresó a Los Campanos porque amigos lo invitaron a una fiesta. Una prima también lo acompañaba.

A las 2 a. m. de ayer, mientras estaban en el festejo, se armó una trifulca, en medio de la cual hubo disparos. Una de las balas alcanzó a Camilo en el tórax. A este lo llevaron a la Clínica Madre Bernarda, pero murió mientras le hacían una cirugía.

Acuchillado en su casa

Así mismo, está la muerte de Darquis Ramos Contreras, de 28 años. Este vivía en un apartamento alquilado en Villa Corelca (junto a San Fernando), cerca de la casa de su madre. Los suyos reconocen que tenía problemas de drogadicción, pero aseveran que no se metía con nadie.

Hace tres días, Darquis le dio posada en su apartamento a un amigo que también es drogadicto, porque a este lo habían echado de su residencia. Todo parecía normal, hasta que el sábado, a las 11 de la noche, el amigo de Darquis salió del apartamento y le indicó a vecinos que este estaba herido. Vecinos entraron al humilde apartamento, en el que hallaron muerto a Ramos Contreras, con una herida de arma blanca en el cuello. Por ello, llamaron a la Policía.

Al amigo de la víctima no lo han visto más desde el macabro hallazgo y las autoridades investigan si tiene algo que ver con el hecho. Hay otro sospechoso, pues familiares del hombre asesinado dicen que el sábado en la tarde, mientras estaba en casa de su madre, un hombre llegó y lo tomó por el cuello, amenazándolo con un cuchillo, pero no se sabe por qué motivo.

Otro de los hombres asesinados fue Gregorio Segundo González Polanco. Tenía 36 años y vivía en el barrio Nelson Mandela. Era de Achí, sur de Bolívar, pero hace 4 años llegó a Cartagena en busca de mejor suerte. “Él no era de problemas, no le conocíamos líos, pero hay veces que las personas no hablan, se callan sus cosas”, puntualizó un pariente.

El sábado, a las 9:30 de la noche, estaba cerca de su casa en Mandela, en una esquina en la que tenía una venta de fritos. Dicen que en ese momento se sentó frente al negocio, en la terraza de la casa de una familiar, cuando dos sujetos en una moto llegaron.

Sin decir nada, el parrillero bajó, sacó un arma de fuego y le dio tres balazos en distintas partes, matándolo en el acto. Aunque no hay nada cierto, se conoció que las autoridades investigan si el crimen podría tener algo que ver con un ajuste de cuentas por líos de microtráfico de drogas.

El último de los hechos ocurrió cerca de las 6 de la mañana de ayer, en el barrio María Cano, que está junto a El Nazareno. La víctima fue Ramón Tercero Malo Suárez. El hombre de 35 años recibió varias heridas de arma blanca en medio de una riña que resultaron letales. Vivía en la manzana F de ese barrio.