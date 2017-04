Investigan caso de joven de 15 años a quien un taxista habría intentado abusar

Cámaras de seguridad y testimonios, son las principales pruebas que tienen las autoridades para esclarecer el caso de una joven de 15 años a quien un taxista habría intentado abusar en un apartamento de Castillogrande, en la zona norte de la ciudad el pasado lunes 24 de abril.

Según conoció Eluniversal.com.co, la estudiante de décimo grado de una prestigiosa institución educativa en el Pie de La Popa esperaba, en el sector de La Ermita, la ruta que la llevaría de regreso a su casa, en el barrio Amberes. Allí, habría recibido una llamada del taxista, indicándole que el transporte no la podía recoger y que él era el encargado de llevarla.

Mediante amenazas y frases como "si no te subes es peor", el conductor logró que la joven se montara al vehículo y la llevó hasta el mencionado sector, tratando abusar de ella sin conseguir su cometido, pues la estudiante puso resistencia. Su verdugo, la habría dejado sola, por lo que aprovechó la oportunidad para escapar y pedir ayuda.

La joven tomó otro taxi y contó al conductor que la habrían intentado abusar sexualmente. Este la llevó hasta la estación de Policía de Los Caracoles y de allí fue conducida a Salud Total para su valoración médica.

El general Luis Humberto Poveda Zapata, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, indicó que la estudiante presenta contusiones en un muslo, antebrazo y mano izquierda.

"Ella dice que los vidrios del carro estaban tapados, que cuando ella se bajó se dio cuenta que estaba en Castillogrande y en el apartamento él empezó a tocarla, pero ella forcejeó y no se dejó (...) Los médicos que la atendieron dicen que no tuvo ningún tipo de violencia sexual. Estamos estableciendo por qué la persona que normalmente la recogía, ese día no lo hizo; estamos mirando, a través de las cámaras, el perfil del taxista para determinar si efectivamente era un taxista o una persona en un vehículo particular. Estamos analizando todos los datos que ella nos dio, para confirmarlos o desvirtuarlos", detalló el alto oficial.

El grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía informó que orienta a los padres para que interpongan la denuncia contra el agresor.