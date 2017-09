Investigan caso de presunto atracador abatido por policías en Olaya

El disparo del policía fue certero. El proyectil que salió de su arma de dotación impactó en la cabeza a Víctor Alfonso Rodríguez Muñiz y le causó la muerte en el sector Nuevo Porvenir de Olaya Herrera.

La Policía Metropolitana indicó que Víctor, a quien le llamaban ‘el Chicharra’, estaba atracando a una persona cuando fue abatido. Su familia niega eso y tiene su versión.

Por un lado, la Policía señaló que todo ocurrió el jueves, a las 8 de la noche, cuando una persona que fue víctima de un atraco alertó a unidades del cuadrante. La versión indica que Víctor sería el responsable de ello y que cuando uniformados llegaron, habría intentado atentar contra estos. Sin embargo, los uniformados reaccionaron y lo abatieron.

La Policía confirmó que a Rodríguez le hallaron un revólver y que tenía anotaciones por porte ilegal de armas y porte o tráfico de drogas. La familia de Víctor, quien tenía 22 años, dice que eso no fue así y que todo pasó cuando este caminaba cerca de su casa y fue requerido por dos policías que le pidieron una requisa.

“Se la hicieron y se fueron. Al rato regresaron y volvieron a pedirle requisa. Él le dijo que por qué lo iba a volver a requisar. Uno de los policías bajó y el otro le decía a este que le disparara a Víctor, y así lo hizo este, dándole el balazo en la cabeza.

Víctor no estaba robando, él sí consumía drogas, pero no era atracador y no se metía con nadie”, contó Carmen Muñoz, madre de Rodríguez.