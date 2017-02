Investigan móviles de homicidio de estudiante de contaduría

Eran muchos los planes que Wilfredo Vásquez Villar tenía para este año. Luego de tomar un receso en sus estudios por cuestiones laborales, estaba próximo a comenzar su octavo semestre de contaduría. Antes, quiso pasarla bien y se fue a San Andrés junto a su novia, donde estuvo por cuatro días.

Hace una semana regresó a Cartagena y todo parecía marchar bien. A sus 27 años, los suyos dicen que no tenía problemas de ninguna clase. “No tenía deudas o amenazas, y tampoco se había peleado con nadie”, explica la novia del joven. Es por ello que sus familiares no entienden por qué lo mataron. El miércoles en la noche, el joven fue baleado por un sicario en una pizzería, en la vía principal del corregimiento La Boquilla, a pocas cuadras de donde vivía. El hecho ha causado consternación.

Así sucedió

Wilfredo era el mayor de dos hermanos y deja un hijo, de 3 años. El miércoles, a las 8 de la noche, salió de su casa junto a su novia. Llegaron a la pizzería y comieron. Solo media hora después, le sobrevino la muerte. “Habíamos pedido tres porciones de pizza y cuando nos íbamos, le pregunté que si recibió el vuelto, y me dijo que no. Estábamos en la terraza y cuando entré a buscar el vuelto, sentí los disparos. Salí de inmediato y al ver que le estaban disparando a él, entré corriendo, para que no me dieran. No pude ver quién era el que disparaba, me dicen que era un sicario que llegó de parrillero en una moto que manejaba otro hombre”, relató la novia de Vásquez.

El agresor huyó con su compinche y, pese a recibir ocho balazos en distintas partes, Wilfredo logró dar varios pasos, como buscando ayuda, y luego se desplomó en la calle. Su novia salió y empezó a llorar y pedir auxilio. Conocidos del herido lo montaron en una moto y lo llevaron al CAP de La Boquilla, donde los médicos confirmaron que había llegado muerto.

“No tenía deudas ni amenazas. Una persona que debe o está amenazada no va a estar andando por ahí tranquilo, como si nada, sin buscar cómo defenderse. Es una sorpresa para nosotros”, concluyó la novia del difunto. Las autoridades realizan investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables.