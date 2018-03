Investigan móviles de homicidio perpetrado en el barrio Policarpa

El misterio ronda el hecho de sangre que causó conmoción el miércoles en la tarde en el barrio Policarpa. Allí, en un camino destapado, hallaron moribundo a Harold Mora Navarro, luego que le dieran cuatro balazos entre cuello y cabeza.

Quién lo atacó y por qué, es lo que tratan de resolver las autoridades. Mientras algunos especulan que le habrían puesto una cita para matarlo, otros dicen que su verdugo le hizo la cacería.

El hombre asesinado vivía en el barrio Arroz Barato y deja una hija. Tenía 37 años y sus parientes contaron que, aunque no tenía familiares en Policarpa, solía frecuentar ese barrio.

El jueves en la tarde, Mora Navarro, a quien la Policía señaló que llamaban ‘el Cotorro’, estuvo trabajando en una casa que está al lado de la suya en Arroz Barato. Echaba triturado en sacos blancos y a las 5:30 de la tarde terminó su labor. Se puso su gorra negra estampada y se marchó sin decir a dónde iba.

El hombre caminaba por una vía destapada y oscura, cuando fue sorprendido. Unos dicen que un sujeto que estaba escondido entre matorrales lo sorprendió y le dio los cuatro balazos cuando lo tuvo cerca. Otros creen que Harold se habría puesto cita en ese sector con su verdugo, quien terminó matándolo. Hasta ahora no hay algo claro.

Lo cierto es que al escuchar los disparos, vecinos llegaron a ver qué pasaba y encontraron a Harold tendido en un charco de sangre. Creyeron que estaba muerto y avisaron a sus familiares. Amigos y conocidos del baleado llegaron al sitio y en una moto lo llevaron al CAP de Arroz Barato al ver que movía los dedos, pero al llegar al centro médico los galenos indicaron que ya estaba muerto.

“Nosotros nos enteramos de lo que sucedió porque nos vinieron a decir, pero cuando llegamos al CAP, ya estaba muerto. No sabemos por qué lo mataron, ni qué hacía por allá, pues en Policarpa no tenemos amigos ni familiares, aunque él pasaba en ese barrio. Podemos creer que lo estaban esperando, pero en realidad no sabemos nada”, comentó el familiar.