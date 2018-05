Investigan muerte de joven en medio de operativo policial

Serán las indagaciones de efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Seccional Bolívar, las que determinen en qué circunstancias fue baleado de muerte el guarda Elio Andrés Ramírez Rada.

El joven de 25 años sufrió varias heridas de armas de fuego en medio de un operativo policial en el sector El Roma, en el barrio La Esperanza. Por el hecho hay versiones encontradas, pues mientras que sus parientes creen que uniformados le habrían disparado sin motivos, una versión policial deja ver que lo habrían baleado en un enfrentamiento.

Elio residía en La Esperanza y era guarda de seguridad, contaron sus parientes. Elionel Ramírez, padre de Elio, contó que el lunes, a las 3 de la tarde, este salió de su hogar. Se fue con unos amigos a una fiesta en el sector El Roma, muy cerca de su vivienda.

La fiesta empezó en la tarde y la música sonaba, hasta que a las 8 de la noche llegaron uniformados al lugar. Habrían llegado porque vecinos se quejaban del alto volumen de la música.

Respecto a lo que pasó posteriormente hay dos versiones. Por un lado, el padre de Elio contó que los uniformados habrían llegado agresivos, creyendo que los iban a recibir mal, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando van a apagar equipos con alto volumen.

“Nos dicen que los policías llegaron empujando a todo el mundo y pateando sillas. Todo el mundo empezó a correr, Elio también. Policías lo persiguieron y cuando vio que ya los tenía cerca, alzó los brazos y les dijo ‘yo me entrego, no me maten’. Después uno de los policías le disparó y recibió el balazo debajo de la axila. Luego otro policía le disparó al pecho. Sufrió cuatro heridas, todas de frente”, relató el padre de Elio.

Mientras tanto, una versión policial deja ver que los uniformados fueron recibidos a balazos y que se habría dado un intercambio de disparos, y que en medio del hecho terminó herido Ramírez Rada.

Fueron los mismos policías que participaban en el operativo quienes auxiliaron al herido y lo llevaron a la Clínica Crecer. Sin embargo, las heridas que sufrió fueron letales y allí llegó muerto.

“Mi hijo no era un delincuente, no tenía problemas de ninguna clase, tampoco con la justicia, no tenía antecedentes”, contó Elionel. El cuerpo fue llevado a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla y ahora serán las indagaciones de la Fiscalía las que esclarezcan lo que ocurrió.