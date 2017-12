Investigan muerte de pescador que fue atacado por abejas africanas

Se ahogó o murió por picaduras de abejas africanizadas. Eso tratan de resolver las autoridades, respecto al caso de Edwin Rafael Herrera Pérez. Este vivía en la calle La Cruz, en el corregimiento de Rocha. Su tragedia ocurrió el jueves, cuando salió a pescar con su amigo Víctor Manuel Ortiz Pérez en la ciénaga del Rosario, entre los corregimientos de Ñanguma y Correa, en jurisdicción de Marialabaja.

Los amigos salieron a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche ocurrió la tragedia. Víctor contó que entraban a la ciénaga cuando vieron un nido de comejenes, en el que estaban las abejas. “Cruzamos cerca y Edwin empezó a gritarme que le diera rápido para no alborotarlas, pero no había firmeza y la canoa no avanzaba”, relató Víctor.

Al ver que las abejas salieron a atacarlos, los dos amigos se lanzaron al agua. Víctor dijo que empezaron a nadar a la orilla, pero Edwin se devolvió para buscar un plástico para protegerse y en el intento los insectos lo picaron en la cabeza y el cuello.

“Me metí por los matorrales y llamaba a Edwin. Me dijo ‘ay Dios mío, me quedo sin fuerzas’, y cuando llegué a la orilla dejé de escucharlo. Llegué al corregimiento de Correa y me encontré con unos primos y les pedí ayuda”, recordó Víctor.

Varias personas fueron en auxilio de Herrera Pérez y llegaron a la ciénaga. Luego de varios minutos de búsqueda, lo encontraron muerto en el cuerpo de agua, entre el plástico con el que intentaba protegerse del ataque de las abejas.

Su cuerpo fue sacado y llevado a su casa en Rocha, donde pasó la noche. Ayer en la mañana, miembros de la Sijín realizaron la inspección técnica de este y lo llevaron a la morgue de Medicina Legal en Cartagena. Biasley Rodríguez, esposa de Herrera, es una de las más afectadas con la tragedia. No para de llorar.