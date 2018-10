Israelí capturado en Casa Benjamín podría quedar libre

Mucha expectativa había ayer por la decisión que tomaría un juez respecto a la solicitud de habeas corpus presentada por la defensa del israelí Liad Tsurkel, que podría significarle su libertad.

Este fue capturado en medio de la operación Vesta de la Fiscalía General, orquestada a finales de julio pasado contra redes de proxenetismo en la ciudad. Liad fue capturado en la Casa Benjamín, en El Laguito, junto a su compatriota Samuel Schraer, porque integrarían una red denominada los VIP, dedicada a ofrecer fiestas con servicios sexuales a hombres provenientes de Israel. En estas, presuntamente, no faltaban las drogas. Otras cuatro personas fueron capturadas por ello.

Lo que le preocupa a la Fiscalía es que la figura del habeas era atendida ayer por un juez de Cartagena sin que el ente acusador haya sido notificado de ello. Además, se conoció que cuando la Fiscalía fue a presentar argumentos para alegar improcedencia en el recurso, no pudo hacerlo porque se cayó el sistema del juzgado.

La defensa del extranjero estaría alegando que no tuvo traductor oficial en las audiencias preliminares. Sin embargo, una fuente de la Fiscalía señaló que el israelí tuvo traductor y que gracias a este pudo entender todo el proceso que se hizo. Una fuente de la Fiscalía indicó que pese a que “no se le notificó del habeas corpus al fiscal de conocimiento que lleva el caso, hay un acta en la que indicaría que sí se hizo ese procedimiento.

“Lo que le preocupa a la Fiscalía es que la solicitud de habeas corpus no esté precedida a diligencias procesales que se hayan adelantado acorde previa notificación a la misma fiscal de conocimiento del caso y que se estén haciendo tareas que no estén apegadas de forma ortodoxa al Código Penal y al Código Procesal Penal”, indicó una fuente de la Fiscalía. Hasta ayer al cierre de esta edición no se conoció de la resolución del recurso.

