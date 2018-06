Joven con discapacidad habría sido abusado sexualmente en Arjona

Un aberrante caso de violación tiene indignada a la comunidad de Turbaco. En esta población se dice que un hombre, de 53 años, sería el responsable de abusar sexualmente de un joven de 26 años, quien tiene una discapacidad mental. A este lo habrían llevado con engaños a Arjona, donde habría sido sometido a vejámenes sexuales.

La mañana del sábado, Jorge* llegó al parqueadero de la alcaldía de Turbaco, donde gana dinero cuidando los vehículos de los funcionarios. “Allí todo el mundo lo conoce, por eso no le ponemos problema cuando va para allá a ganarse algo de dinero”, expresó su hermano Luis Alfredo.

La actitud alegre y la disposición del muchacho por trabajar a pesar de su condición, hizo que se ganara el cariño de las personas que dejan el carro a su cuidado.

Ese día Jorge trabajaba tranquilo, pero, según relató Luis Alfredo, todo giró de manera drástica. Pues lo que empezó como un día normal dentro de su actividad, se convirtió en un calvario. Dijo el hombre que el victimario empezó a sonsacar a su hermano para que lo acompañara hasta Arjona. Según el testimonio de la víctima, fueron varias veces que este le insistió, pero siempre se negó.

Finalmente, las palabras del hombre lograron convencer a Jorge. Se fue con este a Arjona y estando allá se lo habría llevado a un lugar enmontado, donde lo habría golpeado y sometido a vejámenes sexuales. Luego lo dejó abandonado.

El joven salió del lugar, pidió dinero en la calle y logró regresar a Turbaco. Llegó al parqueadero de la alcaldía y allí lo notaron extraño, por lo que le preguntaron el porqué de su comportamiento.

Inicialmente, Jorge no pronunció una sola palabra. Pero luego de que sus conocidos le preguntaran insistentemente, el joven indicó que había sido violado. Sus conocidos avisaron a los policías y estos a los parientes de Jorge, quienes al enterarse lo llevaron hasta el hospital local donde les manifestaron que le habían encontrado restos de semen.

El domingo en la mañana, Jorge dio la identidad de su presunto agresor a sus parientes.

Cuando este último se enteró de los señalamientos en su contra, fue a la vivienda de Jorge en Turbaco. Quiso hablar con un hermano de la víctima, pero no pudo porque este lo agredió físicamente.

“Fui para explicar que no soy el responsable. Quise hablar de manera amable pero no se pudo, porque uno de los hermanos de él (Jorge) me empezó a pegar de manera salvaje”, expresó el hombre señalado, quien además agregó que él y Jorge se tenían mucha confianza.

Las dos familias fueron hasta la Fiscalía a interponer denuncias. La de Jorge por presunto abuso sexual y el segundo por lesiones personales.

Jorge*, nombre cambiado.