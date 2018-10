Joven herida en riña pasional: "No perdí mi ojo... me sacó un diente"

En sus casas, en el corregimiento Nuevo Retiro de Marialabaja, ya se recuperan las dos jovencitas que hace pocos días sostuvieron una pelea feroz, en la que se causaron múltiples heridas con picos de botella.

Por fortuna, estas heridas no les afectaron órganos vitales y sus vidas no corren peligro. Pero lo que sí quiso aclarar Dairis Batista Berrío, la joven de 19 años lesionada, es que no perdió uno de sus ojos. Explicó que lo que sufrió fue una herida junto a una ceja.

Respecto al motivo de la riña, confirmó que se trató de un problema con Yulis Paola Padilla Iriarte, de 23 años, exnovia del joven con quien tiene una relación.

“Todo empezó hace más de un mes, el problema. Ella salía con el muchacho y se puso a decir que yo andaba con él, pero eso era falso, en ese momento yo no estaba con él. Me mandaba razones con mis amigas”, explicó Dairis.

Desde entonces empezaron los problemas entre ellas. La joven de 19 años contó que la relación entre Yulis y el joven terminó y que luego ella sí empezó un amorío con este.

“Era yo la que estaba saliendo ahora con él. Esa muchacha me buscaba problemas y hace quince días fue a mi casa con un cuchillo para herirme. Esa vez no pasó nada, pero hace unos días yo estaba en una fiesta y ella llegó con una botella y me golpeó en la boca, me sacó un diente. Siguió agrediéndome con el pico de botella y fue entonces cuando yo cogí una botella y me defendí”, relató Dairis.

Ambas jóvenes sufrieron múltiples heridas en el rostro, el cuello y el tórax. Ambas interpusieron denuncias. Ayer Dairis estuvo en Medicina Legal, donde peritos forenses evaluaron las lesiones que sufrió.

