Joven que se cayó de una mototaxi sigue en coma

“Nosotros no sabemos qué fue lo que pasó, por eso no queremos estar especulando. El conductor de la moto está aquí en la clínica, pero él no ha querido hablar con nosotros. Así que no sabemos nada”, dijo un familiar de Keila Acosta, la mujer que sufrió un aparatoso accidente de tránsito el miércoles a las 8:30 de la noche en la Avenida Pedro de Heredia, a la altura de Chambacú.

La mujer fue ingresada a la Clínica Cartagena del Mar en coma y hasta ayer, sus familiares esperaban que despertara.

“Ella sigue en coma y solo queremos que despierte para que nos diga qué fue lo que pasó”, comentó su padre, Jairo Acosta.

El accidente

En principio las autoridades manifestaron que el accidente ocurrió cuando el motorizado identificado como, Lester Pérez, habría intentado pasar un bolardo que divide las calzadas de la carretera, pero en el intento, se cree que, una de las llantas resbaló y ambos cayeron al suelo, llevando la mujer la peor parte.

Keila, quien reside en Villas de la Candelaria, habría salido de su trabajo en un hotel en Bocagrande y al llegar al Centro Histórico, cogió una mototaxi.

El conductor de la moto solo tiene raspones leves en el lado derecho de su cuerpo, mientras que Acosta se golpeó fuertemente la cabeza. Se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica.

Todos rezan

Desde que se conoció el accidente de tránsito, muchas personas que han visto la noticia en redes sociales, han alzado sus plegarias a Dios, para que Keila, madre de 2 hijos, se recupere pronto y pueda contar las causas reales del accidente.

Intentamos hablar con el conductor de la moto, pero este prefirió no dar declaraciones sobre el tema.