“Karen no sabe que su hija murió”: familiar de mujer baleada en San Fernando

En una de las camillas de la sala de urgencias de la Clínica La Ermita está Karen Figueroa Díaz. La mujer, de 31 años, se recupera de las balas que se alojaron en diferentes partes de su cuerpo después de ser víctima de un intento de asesinato dentro de su vivienda, en la calle del Ancianato del sector César Flores, en San Fernando.

En el mismo hecho, su hija Sofía Bermúdez Figueroa, de 7 años, recibió un balazo en la cabeza que le causó la muerte minutos después de haber sido ingresada a la Clínica Madre Bernarda. Todo ocurrió el sábado a las 3:30 de la tarde. Hasta ahora, Karen no sabe que perdió a su pequeña.

Por la ventana

Sobre el ataque, una familiar de las víctimas contó que todo ocurrió en cuestión de segundos y que el hombre accionó el arma de fuego a través de la ventana. “Lo que nos dicen es que la moto llegó, el parrillero bajó y a través de la ventana disparó. Las balas hirieron a Karen y a Sofía”, explicó la familiar.

El pistolero, tras ejecutar el atentado, subió a la moto y huyó con su cómplice.

Los vecinos salieron a ver qué ocurría, mientras que unas personas que estaban dentro de la vivienda intentaban ayudar. Karen, quien es peluquera, al parecer, estaba cepillando a una clienta cuando sintió los tiros y, según manifestaron sus seres queridos y las autoridades, corrió, tal vez buscando protección.

Todo indica que la peluquera, al escuchar los impactos, corrió en dirección a uno de los cuartos de la vivienda, donde estaba su hija Sofía en compañía de su hermanito, de 4 años, viendo televisión.

La niña, al ver a su mamá correr y al escuchar los disparos, se levantó de la cama y fue cuando una de las balas, que atravesó la pared que divide a la sala con la habitación, se alojó en su cabeza.

Las autoridades manifestaron que Sofía cayó al suelo, mientras su madre, herida en uno de sus dedos de la mano izquierda, en el codo y el hombro izquierdo, trató de auxiliarla.

“Las clientas que estaban en la peluquería las auxiliaron y las llevaron a Gestión Salud en San Fernando, en compañía de otros vecinos”, comentó un ser querido.

Se dice que cuando madre e hija llegaron a la clínica, los médicos de turno de inmediato trasladaron a la menor a la Clínica Madre Bernarda, donde después de intentar salvarla, falleció.

“Karen no sabe que Sofía murió. Nosotros sabemos que ella está estable, pero hemos optado por no ir, para que no nos pregunte por la niña, pues a todo el que va a verla, es lo primero que ella pregunta, ya que sabe que ella resultó herida”, dijo el familiar.

La Policía Metropolitana aseguró que en cámaras de seguridad de la zona quedó registrado el hecho, por lo que ya tienen identificada la moto y a los sicarios, quienes, al parecer, ya habían pasado por el lugar.

“Ya sabemos quiénes son las personas y ahora lo que haremos es ubicarlas. En cuanto al móvil, manejamos la hipótesis pasional”, expresó un vocero de la institución. Se conoció que el excompañero sentimental de Karen, es un policía que está en Barranquilla.

“Karen vivía sola con los niños, porque se había dejado con el papá de ellos hace unos meses, pero no sabemos los motivos y tampoco sabemos por qué ocurrió esto”, finalizó un familiar de las víctimas.