A la cárcel hombre que habría matado y descuartizado a su mujer

En firme está el proceso penal contra Miguel Rodríguez Villamil, señalado de cometer un hecho escabroso. El hombre es señalado de asesinar y descuartizar a su mujer, Zenaida Serna Arriaga, dentro de su propia casa en el barrio El Pozón.

Por ese motivo, en una audiencia que se hizo ayer, una jueza lo aseguró con medida intramural, por lo que este será internado en la Cárcel de Ternera. Ya el jueves la Fiscal Séptima Especializada le había imputado los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado. Dichos argumentos fueron apoyados por el abogado penalista José Francisco Pascuales, defensor de la familia de la víctima. El procesado no aceptó los cargos que le imputaron.

Hay que recordar que Zenaida desapareció el 26 de mayo de 2016. Ese día llegó a su casa en la calle Primero de Mayo de El Pozón, donde vivía con Miguel, pero de allí nunca la vieron salir.

Su compañero no denunció la desaparición. Quienes sí lo hicieron fueron compañeras de trabajo de la mujer de 55 años, a quienes les pareció extraño que no fuera a trabajar. Miguel no buscó a su mujer, presentó una querella en contra de este aduciendo que lo había abandonado. Tres días después de la desaparición, hallaron un pie en el canal Calicanto, junto a Olaya. Se demostró que era de Zenaida. Igual que las manchas de sangre que la Policía encontró en el cuarto donde esta dormía con Miguel, que fueron halladas pese a que este pintó ese espacio de la casa.

El hombre nunca compareció ante las autoridades para dar su versión de los hechos. Todo era muy sospechoso y tras casi dos años, la Fiscal Séptima Especializada consiguió una orden de captura contra este. Lo atraparon el miércoles y ese día una jueza legalizó su captura. El jueves le imputaron cargos, pero el proceso continuó ayer en la tarde con la audiencia de solicitud de media, en la que fue asegurado con cárcel.