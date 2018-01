La 'justicia' por mano propia se tomó Cartagena en el 2017

La justicia por mano propia se tomó la ciudad en el 2017. Los cartageneros mostraron su indignación ante los constantes casos de inseguridad, se manifestaron violentamente por la falta de confianza en las autoridades y en el sistema judicial. Ocho personas fueron linchadas en la ciudad en diferentes sectores, siendo una cifra alarmante para las autoridades que desde que se presentó el primer caso, en febrero, hicieron un llamado a la comunidad para que no lo hicieran sino que acudieran a los diferentes métodos alternativos como inspecciones de policía.

Un método violento y que vulnera los Derechos Humanos, donde los victimarios se convierten en víctimas y los que ajustician deberán ser judicializados como lo indica la ley de acuerdo a un homicidio.

El primero del año

Eran las 9 de la noche del miércoles 15 de febrero en El Toril, un hombre esperaba un bus cuando fue abordado por tres sujetos para quitarle sus pertenencias, entre ellos supuestamente estaba Jorge Luis Gómez Vega.

El reporte de la policía indicó que después de esto los agresores huyeron y, tras el aviso de la víctima a una patrulla, persiguieron a los ladrones logrando detener a uno. Sin embargo, unas personas que se dieron cuenta de lo ocurrido querían cobrar el atraco y señalaron a Jorge Luis; al parecer, varios motorizados llegaron hasta donde estaba y lo agredieron con armas blancas hasta causarle la muerte. Su cadáver quedó en la vía y fue ingresado sin identificar a Medicina Legal porque no tenía documentos, al día siguiente su madre se enteró y fue a identificarlo, alegó que su hijo no estaba robando.

“Este es un hecho infortunado. Nosotros sí pedimos a la ciudadanía que nos ayude, pero a capturar y retener a las personas, no a maltratarlas, no a tomar justicia por su mano. Pasar de un comportamiento de una persona de bien, a ser procesado por homicidio no es lo que queremos. Este no es el camino”, expresó en su momento el general Luis Poveda, comandante de la Policía Metropolitana.

Por meses

El mes con más personas linchadas fue diciembre con cuatro casos en tres sectores diferentes.

* 1 en febrero, cuando lincharon a Jorge Luis Gómez Vega tras ser señalado de participar en el hurto a un albañil.

* 2 en agosto, donde lincharon a dos presuntos participantes de un sicariato en el sector Ricaurte de Olaya Herrera. Las víctimas fueron identificadas como William Flórez Loaiza y Dairo Romero Díaz.

* 1 en septiembre, luego de que Keiner Blanco Revollo, supuestamente, robara en el Almirante Colón una turba lo siguió con piedras. Cuando llegó a Los Caracoles lo apedrearon, patearon y acuchillaron.

* 4 en diciembre, dos en Bayunca, uno en Nuevo Horizonte y uno en la Avenida El Consulado.

Son las autoridades las encargadas

Con los últimos casos, el Comandante de la Policía Metropolitana volvió a manifestarse. “No hay que tomarse la justicia por sus propias manos, para eso está la Fiscalía y la Judicatura, quienes determinan cuáles son las penas y medidas a tomar, y no la población, porque nos volvemos de ser víctimas a victimarios”, resaltó.

Además de recalcar de que esto no es permitido hizo un llamado a que la población, como víctima, no puede ser más agresiva que el mismo agresor al que quieren condenar con muerte. “Invito a todos a que confiemos en la justicia. Hagamos seguimiento a la administración en todo el proceso, desde la captura hasta el proceso penal y los jueces que son los encargados de administrar la justicia”, concluyó.