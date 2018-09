‘La Madame’: “Todo fue un montaje, yo no me esperaba este circo”

Cincuenta días completa Liliana del Carmen Campos Puello, alias ‘La Madame’ recluida en la cárcel de San Diego, tras ser señalada por la Fiscalía de ser la proxeneta más grande de Cartagena.

En el marco del Reinado de la Convivencia, que se realiza este mes en el centro carcelario, alias ‘La Madame’ habló con El Universal sobre su caso y las razones por las que considera su captura fue un ‘montaje’ para tapar otros escándalos.

“Yo no me esperaba este circo (…) aquí lo que falta son los payasos. A mi me sacan de mi casa con cinco cargos”, dijo tajante.

Frente a los cargos que hoy enfrenta por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción de la prostitución, Campos Puello sostuvo que jamás ha trabajado con menores.

“¿Ese nombre Madame quién me lo puso? Yo todos los días le doy gracias a Dios que al menos no me dañaron mi viaje a Europa, porque yo planee este viaje 3 años, y ", cuestionó.

“Mi potencial nunca fueron chicas. Yo era empresaria, yo arrendaba casas, yo alquilaba apartamentos, penhouse, yates y yo traía los grupos y yo era especializada en despedida de solteras, cumpleaños. Jamás he trabajado con menores. Nunca he tenido en mis grupos ni siquiera chicas de 18 años. Para mí eso es sagrado, yo soy defensora de los derechos de los menores (...) Las chicas que iban a mis eventos lo hacían por voluntad propia. Ellas mismas me escribían o me contactaban por teléfono”, reiteró.

Sobre la operación Vesta

Tras una operación denominada Vesta I, en la que participaron la Fiscalía, la Policía, Migración Colombia y la agencia HIS, fueron capturadas 18 personas que harían parte de redes de explotación sexual.

Y uno de los hechos claves fue el trabajo en el sector de la Plaza de Los Coches. Desde hace unos seis meses, investigadores armaron un domo con 10 cámaras en sitios estratégicos de este sector. Y todo para vigilar el entramado que allí se movía.

Con agentes encubiertos, fue detectando el modus operandi de los proxenetas. El fiscal delegado, Mario Gómez, explicó que ubicaron a menores que prestaban servicios sexuales y muchas de ellas eran de origen venezolano.

“Las mujeres les marcaban las rutas a estas jóvenes, de tal modo de que pudieran atraer a extranjeros, esos que vienen por turismo sexual y muchas veces los acompañan turistas nacionales”, explicó Gómez. Este señaló que los turistas pasaban por la plaza y allí hacían conexión con los proxenetas para que les consiguieran a adolescentes. Muchas veces se las ofrecían de inmediato.

Cuando los extranjeros hacían los tratos, eran conducidos al mismo cajero para sacar dinero (que está en el Portal de Los Dulces), y luego las menores los llevaban hasta unos hostales, los mismos a los que siempre iban.

“Este cajero se usó para sacar dinero para pagarle a las muchachas y hay videos. Hay muchachas que muestran el dinero en las cámaras, donde se establece que recibieron pagos”, indicó el fiscal Gómez.

El fiscal precisó que en esos hostales no había registros como lo exige la legislación hotelera, sino que habrían omitido la inscripción de las niñas o la solicitud de sus papeles de identidad, “a efectos de poder permitir la practica sexual, que no solo conllevó a penalizar la conducta de los extranjeros que hacían eso, sino de los administradores hoteleros que lo permitían, porque entraban a los cuartos con las niñas”.