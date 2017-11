Ladrones hurtaron baterías sanitarias de colegio en El Carmen de Bolívar

Los estudiantes y directivos de la sede escolar Las Flores que pertenece a la Institución Educativa Técnica Juan Federico Hollman (IETI) en El Carmen de Bolívar, denunciaron que ladrones se robaron parte de la baterías sanitarias que habían sido instaladas hace tres meses.

El rector, William Torres, dijo que por falta de vigilancia, los amigos de lo ajeno se llevaron los inodoros y los lavamanos que iban a ser utilizados por los estudiantes que recibirán clases allí.

"Hoy los estudiantes llegaron a las nuevas aulas de clases para comenzar a utilizar la moderna sede que construyó la Gobernación de Bolívar, y que no estaba funcionando porque la Alcaldía no habían entregado los pupitres y tableros, pero las instalaciones no tenían baño", indicó.

Los delincuentes se llevaron seis tasas sanitarias e igual número de lavamanos.

"Nosotros le pedimos a la comunidad vecina que si ven algún persona merodeando el colegio nos avise para nosotros informarle a la Policía y evitar que se sigan perdiendo más elementos hasta que se contrate el servicio de vigilancia", añadió el rector.

El rector del IETI espera que el compromiso de la administración municipal se cumpla y para el 2018 los estudiantes encuentren aulas de clases completamente dotadas.

Hasta el momento se desconoce quienes fueron los responsables de este delito.