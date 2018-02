Las historias de dolor tras las muertes de dos jóvenes en accidentes

No paran las tragedias en las vías de la ciudad. Ayer, casi de manera simultánea, dos accidentes cortaron los sueños e ilusiones de dos jóvenes, dejando a sus familias llenas de dolor.

Una de las víctimas fue Luz Estela González Caicedo, de 19 años. Vivía en Portales de Alicante y cursaba quinto semestre de administración de empresas. Era la mayor de dos hermanos y los suyos dicen que trabajaba en una fundación, y que ayudaba a sus padres. La joven tenía una moto, pero estaba averiada y por eso ayer le pidió a su padre que la fuera a buscar a las 6:30 a. m.

Este la recogió en su moto para llevarla al trabajo. Sin embargo, cuando transitaban por la Transversal 54, frente a la Clínica El Bosque, ocurrió la tragedia. Una versión deja ver que un motorizado tropezó los cachos de la moto en la que iba Luz. El padre de esta perdió el control y cayeron. Un furgón que venía detrás arrolló a la joven, matándolo en el acto. Su padre sufrió raspaduras y golpes, pero sobrevivió. Dicen que el hombre se golpeaba la cabeza tras ver que su hija estaba muerta.

De otro lado, está la tragedia de José Felipe Tabares Marmolejo. Tenía 23 años y trabajaba en oficios varios en una empresa en Mamonal. Desde pequeño jugó sóftbol y hasta hace unos días participó en el campeonato “Juega por tu barrio”, integrando el equipo de Los Caracoles. Llegaron a semifinales.

Sus parientes contaron que ayer se despertó un poco más tarde de lo habitual y lo dejó la ruta. Por ello, a las 6 de la mañana salió en moto de su casa, en Martínez Martelo.

Su padre le dijo que no partiera en esa moto porque no tenía documentos, pero este le indicó que no se preocupara porque en otras ocasiones la había utilizado así. Una versión deja ver que cuando transitaba por el kilómetro 6 de la vía de Mamonal, una tractomula lo adelantó y para evitar chocar contra esta, el joven se salió de la vía y fue a parar contra un poste, muriendo en el acto.