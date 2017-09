Las historias detrás de dos tragedias

Fue una mañana nefasta, para olvidar. Ayer, en menos de cinco horas, dos vehículos que estaban designados para servir y proteger, estuvieron involucrados en accidentes de tránsito que dejaron luto a su paso.

Dejaron una estela de dolor que hoy sume a las familias de dos personas muy queridas: Kelly Johana Palacio González y Dámason Ellis Bayuelo.

Este último tenía 54 años y residía en la calle Cubero Niños del barrio La Esperanza, junto a su mujer y su hijo, quien tiene 18. Hace más de 30 años tenía un taller de motos en el Pie de La Popa, de nombre Taller Motocross. “Desde los 16 años aprendió la mecánica con sus hermanos. Montó su taller y para nosotros sus trabajadores era como un padre. Era excelente persona. Se hacían contratos con instituciones estatales y estaba licitando para un contrato con la Policía”, indicó Omar Alberto Gordon.

Ayer, trabajó en la mañana y a mediodía salió de su negocio, que está junto a la avenida Pedro de Heredia y diagonal a la estación de servicio Texaco del Pie de La Popa. Abordó su moto porque llegaría a su casa a almorzar y apenas entró a la avenida, en dirección hacia el Centro, ocurrió la mala hora. “Acababa de entrar a la vía cuando dos policías que iban en una moto, que transitaban en contravía por ese mismo carril, lo arrollaron de frente. Los policías iban muy duro y se dice que iban a atender un robo -en una buseta- pero en la zona nadie había escuchado de ese robo, tampoco llevaban la sirena encendida. Yo acababa de despedir a Dámason cuando ocurrió el accidente, fue frente al negocio”, indicó el trabajador del comerciante.

Tras el impacto, Dámason se fue contra el pavimento, sufriendo lesiones en la cabeza y el rostro. Los uniformados quedaron con lesiones leves. Instantes después, una ambulancia llegó al sitio y paramédicos auxiliaron a los policías, quienes fueron llevados a un centro médico. Por Dámason no hubo qué hacer, estaba muerto.

“Era una niña excelente”

Por otro lado se reportó la muerte de Kelly Palacio, quien tenía 22 años y era la menor de tres hermanas. Residía en Los Caracoles y era aprendiz en el Sena. Se formaba como tecnóloga en el programa de Gestión de Mercados, en el Centro de Comercio y Servicios de dicha institución. Desde julio hacía sus prácticas en Tecnar.

“Era una niña excelente, amorosa y estudiosa”, indicó Fabio Ospina Guzmán, padrastro de la estudiante. Ayer, a las 7 a. m., la joven salió de su hogar y cogió una mototaxi, conducida por un vecino que a diario la transportaba.

Iba hacia Tecnar y la joven bajó de la moto diagonal al centro educativo, junto a la avenida Pedro de Heredia. El director de operaciones de Transcaribe, Freddy Mauricio Sarmiento, confirmó que la joven cruzaba la avenida y no cogió por una cebra. “Tampoco cruzó por un punto seguro, desafortunadamente”, indicó el funcionario.

La mala hora se empecinó con la joven porque en ese momento por el carril exclusivo de Transcaribe o solobús transitaba una ambulancia de la Clínica de Fracturas, que la arrolló, pese a que el conductor frenó para evitar el accidente. El vehículo era conducido por Ricardo Antonio Gutiérrez de Piñeres Albarracín, 36 años, quien conducía en exceso de velocidad, según las indagaciones de las autoridades. Esa versión la confirma la huella de frenado del vehículo, de más de 57 metros. La ambulancia, con placas de Bogotá, tampoco tenía los permisos para transitar por el carril del solobús.

Tras el suceso, muchos curiosos llegaron al lugar. Otra ambulancia llegó al sitio, en la que Kelly fue llevada al Hospital Universitario del Caribe. “Apenas entró al hospital le dieron dos paros cardiacos y murió. Nosotros supimos porque el mototaxista que acababa de dejar a Kelly en el punto del accidente, recogió su bolso y luego vino a avisarnos lo ocurrido, cuando momentos antes yo acababa de darle la bendición al salir de la casa”, indicó el padrastro de la estudiante. (Tercer caso de muerte)

Solo unos instantes después, en el sitio del accidente, ocurrió otro suceso. Vándalos aprovecharon el accidente para lanzar piedras contra un bus de Transcaribe que pasaba por el lugar. Partieron una ventana y uno de los pasajeros sufrió una herida en la cabeza. “Además, en Patio Portal, en un acto de intolerancia, usuarios intentaron agredir a una funcionaria de Transcaribe por la suspensión de la operación debido al accidente y los desmanes que se sucedieron después”, indicó un portavoz de Transcaribe.

Así mismo, el general Luis Poveda señaló que, tras el accidente, el conductor de la ambulancia fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio culposo. “Se van a realizar las pruebas del estado anímico de esta persona, si estaba alicorada o no. Esta situación la debe definir la Fiscalía y el juez de Garantías, en vista de que es un delito que, si bien es excarcelable, tiene algunos agravantes y eso es lo que vamos a comprobar. Si los tiene, sería la Fiscalía la que pasaría con la administración de justicia a ver cuál sería la medida para esta persona”, puntualizó Poveda.

Esto es tan triste, no sabemos por qué pasan estas cosas. Esperamos que le caiga toda la ley. Si no llevaba paciente no tenía por qué ir a esa velocidad”, dijo Fabio Opsina, padrastro de Kelly Palacio.

Racha de accidentes

Ayer fue un día de malas horas en la vía, pues a las 7:30 a. m. un carro arrolló a un ciclista en la calle 4 de Bocagrande, entre las carreras 9 y 10. Por fortuna, el ciclista sufrió lesiones leves.

Cerca de las 5 de la tarde de ayer, siguió la racha. Una buseta se volcó en el barrio Las Palmeras, cerca de la Ye de Olaya. Destrozó parte de la entrada de un negocio y se conoció que una persona reultó herida.