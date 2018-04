Las interceptaciones que dejaron al descubierto a la banda 'los Cobra'

Varios hurtos millonarios, a mano armada, en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos, en los que los delincuentes se hacían pasar por miembros de la Policía, pusieron en alerta máxima a las autoridades.

Y tras los actos delictivos estaba una red integrada por un gran número de criminales, que realizaban varias labores para perpetrar robos en casas, negocios y en establecimientos públicos, en distintas modalidades, como el fleteo.

Ante la situación, efectivos de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cartagena, bajo una coordinación liderada por el Fiscal Seccional 37, empezaron a analizar las acciones delictivas y a armar el rompecabezas. Las labores empezaron desde hace casi un año, cuando comenzaron a identificar a los integrantes de la organización.

Fue entonces como lograron persuadir a uno de ellos para que colaborara con las autoridades y entregara información vital. Pero ello no fue suficiente.

Por eso, fue necesaria la labor de agentes encubiertos, que llegaran hasta las entrañas de la organización delictiva. Poco a pocos los investigadores de la Sijín fueron recogiendo elementos materiales precisos, descubriendo que la organización estaba compuesta por 28 hombres.

Una de las labores que dejó mayores evidencias fueron las interceptaciones telefónicas. Una de las líneas interceptadas fue la del sujeto señalado de ser el cabecilla de la red delictiva.

Se trata de alias ‘Mauricio Amapola’, señalado de coordinar y obtener las informaciones que permitían perpetrar las distintas acciones delictivas. Acciones que eran ejecutadas mientras los miembros de la banda se comunicaban permanentemente por celular.

Y una de esas acciones quedó registrada en interceptaciones que le hicieron al líder de la estructura criminal.

En dicha llamada, alias ‘Mauricio Amapola’ llama a un número sin identificar:

- Habla, estás pendiente al teléfono, nosotros nos vamos adelante para ver si hay algún puesto de control. Los lápices los guardé allá adelante en el motor. Eso acá está visible

- Bueno

- Por eso lo guardé ahí bien caleta, de todos modos vayan y pillen adelante para ver si hay puesto de control

- Listo, bien.

Ese día la acción siguió y a los pocos minutos, otra llamada le fue interceptada:

- Hey compa, estoy al frente

- Bueno, la casa amarilla con rojo

- Ponte pilas que yo voy en el taxi

- Ya sabes, la casa, donde se va a hacer el camello, el transbordo se va a hacer en un callejón acá solo, a mano derecha, ahí vamos a parquear el carro negro. Y ahí entregan todo y ya sabes cómo va a ser todo el camello.

A los pocos minutos, una nueva interceptación telefónica dejó en evidencia la acción coordinada por ‘Mauricio Amapola’, quien habla con un hombre no identificado:

- Por qué no me contestas

- Mauricio, estoy sacando cuentas

- Te están esperando ahí

- El vale ya va para allá.

- ¿Cuántos son?

- Son ocho

- El de la roja no puede comer igual

- Ya se le sacaron tres pesos (que serían $3 millones). A él se le respetó el cupo completo, seis millones.

- Con cuánto se vino

- Ni los cincuenta (al parecer $50 millones). Parece que se quedó solo un bolso allá.

- Si el vale te pregunta dile que salieron de a tres pesos ($3 millones).

Pero ahí no quedó todo. Poco a poco los miembros de la Sijín de la Policía fueron identificando plenamente y recolectando el acervo probatorio contra los integrantes de ‘los Cobra’, que delinquían en distintos sectores de Cartagena, así como en Turbana, San Juan Nepomuceno y Turbaco.

Ello se evidenció con el seguimiento que le hicieron a Jaider Francisco de Luque.

El sujeto es señalado de ser uno de los informantes al servicio de la banda delictiva. Este trabajaba en una empresa de seguridad y las indagaciones dejan ver que fue quien, al parecer, entregó información vital para que otros miembros de la banda cometieran tres robos millonarios en el 2017, en puntos de pago del programa del gobierno Familias en Acción.

Uno de esos hechos ocurrió en marzo de ese año. Sujetos armados llegaron a un punto de pago de Familias en Acción en Turbana y se alzaron con $63 millones. En el hecho, un hombre que estaba en el lugar fue baleado por uno de los delincuentes. Por fortuna, sobrevivió.

En mayo del mismo 2017, otros dos robos en puntos de Familias en Acción fueron perpetrados por ‘los Cobra’: en un punto de pago del programa en San Juan Nepomuceno hurtaron $59 millones, mientras que en otro punto en Cartagena se llevaron una cifra similar.

“Esta persona que suministraba información a la banda para perpetrar los robos en esos puntos de Familias en Acción se quedaba con el 30 por ciento de lo hurtado. Este daba la información del lugar donde se hacían los pagos. Una vez los carros de valores dejaban el dinero y se iban, ahí aparecían los miembros de la banda para ejecutar el robo ”, indicó un funcionario de la Sijín.

Luego de 11 meses de seguimiento, con todo el caudal de elementos materiales recolectados, el Fiscal Seccional 37 logró obtener órdenes de captura contra 28 personas señaladas de integrar la red criminal.

Y el mes pasado, se hicieron 20 diligencias de allanamientos, en las que fueron capturados 16 presuntos miembros de la banda, en distintos barrios de la ciudad. Así mismo, siete sujetos señalados de integrar la misma organización fueron notificados en la Cárcel de Ternera, donde estaban presos por acciones ligadas a la banda como tal, o a otros procesos investigativos.

Había un sinsabor porque el líder de la banda había logrado evadir las acciones, pero ello quedó atrás la semana pasada, cuando las acciones en contra de este hicieron que se presentara voluntariamente en la Fiscalía para entregarse. Fue llevado ante un juez de Garantías, quien lo envió a la Cárcel de Ternera.

De los demás capturados, tres fueron asegurados en el mismo centro de reclusión por ser reincidentes en acciones delictivas, mientras que los otros recibieron detención domiciliaria con vigilancia a través de brazalete electrónico.

A los miembros de la banda los relacionan con 18 hechos delictivos, courridos entre Cartagena, Turbaco, San Juan Nepomuceno y Turbana.