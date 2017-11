Las llamadas que delataron a peligroso pandillero

Fue el amor el que delató a Jorge Herrera Blanquiceth, más conocido en las faldas de La Popa por el alias de ‘Jorge León’ y por ser líder de ‘los Toquens’, una pandilla que infundía miedo en esa zona. Efectivos de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cartagena le seguían los pasos, tras una investigación coordinada con la Fiscalía Seccional 47 de Bolívar.

Jorge sabía que estaba en la mira de las autoridades por los asesinatos de Johnnatan Palacín Ospino y Ángel Bermejo Gómez, que ocurrieron en el barrio Pablo Sexto II.

Por ello, el joven de 25 años había huido de Cartagena y se escondía en casa de una abuela; un inmueble en precarias condiciones, incrustado en un barrio de invasión llamado El Progreso, en el municipio de Lorica (Córdoba).

Se había ido a ese lugar después del asesinato de Ángel Bermejo, el primero de octubre pasado. Ese día, la víctima fue a donde ‘Jorge León’ vendía cervezas y le compró un par. De vuelto, le dieron un billete que estaba roto.

Solo unos instantes después, Bermejo regresó a comprar más cervezas con el mismo billete roto, pero Jorge no se lo recibió.

El albañil estaba indignado y reclamó. Ello generó una discusión que terminó en una riña. Presuntamente, Jorge tomó un cuchillo e hirió a Ángel Bermejo en el pecho, lo que le causó la muerte. Varias personas intervinieron y sería Cristian, hermano de Jorge y quien también integraría la pandilla ‘los Toquens’, quien habría sacado un arma de fuego y disparado, hiriendo a un menor de 17 años en el tórax y en un brazo. Las indagaciones de la Sijín fueron más allá, dejando ver que el cuchillo con el que Jorge habría agredido al albañil, se lo habría pasado nada más y nada menos que la madre de su hijo, su mujer.

El señalado líder de la pandilla ‘los Toquens’ pasaba sus días en la invasión en Lorica tras ese hecho.

“Nosotros no contábamos con que estuviera metido -presuntamente- en ese asesinato, pues días antes ya teníamos una orden de captura contra ‘Jorge León’ por otro asesinato, y le estábamos haciendo el seguimiento para capturarlo, pero después del asesinato de Ángel Bermejo le perdimos la pista”, contó un miembro de la Sijín.

Y ese otro asesinato al que se refiere el investigador es el de Johnnatan Palacín Ospino, que ocurrió el 13 de abril de 2016.

La noche de ese día, Palacín, un albañil trabajador que vivía en Petare, se fue a consumir licor con amigos en Pablo Sexto II. A las 9 de la noche decidió que era hora de ir a su casa, pero la tragedia lo sorprendió. Estaba en una terraza con una botella de licor, cuando Jorge llegó al sitio con su hermano Cristian, a quien llaman ‘Cristian Discovery’, y su amigo Andy José Payares Yáñez, alias ‘el Andy’.

“Johnnatan tenía una botella de licor y de repente vino Jorge y se la pateó, se la partió. Johnnatan le preguntó que por qué lo había hecho, estaba molesto. Ahí fue que Jorge le dio una cachetada a Johnnatan”, indica la investigación. Presuntamente, Cristian y Andy se sumaron a la agresión y entre los tres habrían atacado con armas blancas al albañil, quien sufrió trece heridas que le causaron la muerte.

Desde entonces empezó la investigación contra los tres presuntos integrantes de ‘los Toquens’. Y en octubre pasado, el fiscal que lleva el caso solicitó una orden de captura contra los tres hombres. Sin embargo, ‘Jorge León’ había huido de la ciudad tras el asesinato de Johnnatan Palacín, que recordemos ocurrió el primero de octubre.

El día 24 del mes pasado, luego de seguimientos y operativos de inteligencia en Pablo Sexto II, la Sijín capturó a ‘Cristian Discovery’ y ‘el Andy’, mediante órdenes de capturas. Estos fueron asegurados con cárcel, pero Jorge no aparecía.

Con circular Azul

Las labores de inteligencia dejaron ver que Herrera Blanquiceth quería huir a Venezuela. Y para evitar que saliera del país, el fiscal que lleva la investigación logró que contra este se expidiera una Circular Azul de la Interpol. Este tipo de órdenes judiciales sirven para conseguir información sobre la identidad de una persona, el lugar en donde está o si tiene en su haber actividades delictivas.

‘Jorge León’ estaba lejos de su hogar y la soledad empezó a afectarlo. Quería ver a su mujer, a su hijo. Por eso, luego de que huyó a Lorica empezó a comunicarse con su compañera. Ello fue aprovechado por investigadores de la Sijín, que habían obtenido los permisos para interceptar los teléfonos de allegados del presunto asesino. “Extrañaba a su mujer. Le decía que se fuera a donde él estaba y que se llevara a su hijo, pero cuando charlaban por teléfono nunca se referían al sitio en donde se escondía Jorge”, reveló una investigadora de la Sijín.

Luego de varias escuchas, todo se dio para los miembros de la Sijín. El 2 de noviembre, la mujer de Jorge lo llamó y le dijo que iba a viajar para verlo, pero no mencionaba el destino. “El celular de ella lo teníamos intervenido y por este sabíamos su ubicación. Ella lo estaba llamando desde la Terminal de Transportes de Cartagena. Abordó un bus y cuando iba en camino también lo llamó. Al llegar a la Terminal de Transportes de Lorica, la mujer de Jorge lo volvió a llamar y le dijo que la fuera a buscar. Así lo hizo él”, explicó la misma funcionaria.

Y... !bingo!

Cuando la joven llegó a la casa en Lorica en la que se quedaba Jorge, llamó a sus parientes en Cartagena para decirles que había llegado bien. Los miembros de la Sijín ubicaron el lugar de donde había hecho la llamada y ese mismo día cuatro investigadores empacaron maletas y se fueron a Lorica.

“Ubicamos la casa y empezamos a vigilar. Jorge no salía, pero había que ser paciente. Al día siguiente, vigilamos el inmueble durante todo el día, pero nada. En la noche llegó el momento que esperábamos. Jorge salió de la casa y llegó a una tienda, y en ese momento lo capturamos y salimos de esa zona de inmediato. Los familiares de Jorge no sabían qué había pasado, decían que no sabían si se lo habían llevado policías o paramilitares”, contó uno de los policiales que participó en el operativo.

El aprehendido fue traído a Cartagena. Quedó a disposición de la Fiscalía Seccional Bolívar y luego lo llevaron ante un juez de Garantías, quien lo aseguró por homicidio en la Cárcel de Ternera, desde donde deberá enfrentar el proceso penal que se libra en su contra, igual que su hermano Cristian y su amigo Andy.