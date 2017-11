Le echaron 'burundanga' y le robaron 9 millones en efectivo

Marco Ramírez, de 57 años, recibió el domingo 5 de noviembre la visita de una pareja interesada en uno de los cuartos que tiene en alquiler en su vivienda en el barrio Torices.

Cuenta Ramírez que uno de los jóvenes que se mostró interesado en ser su inquilino, al parecer le echó "escopolamina" y le robó una millonaria suma de dinero. En entrevista con ElUniversal.com.co el hombre señala que este joven lo invitó a tomarse un refresco en una tienda cercana.

“Cuando llega esta pareja en busca de la habitación, el joven me saluda muy formal y me hace entender que ya nos conocíamos, se identifica como Yeison, yo intento recordarlo pues su cara no se me hacía tan conocida. Luego me invitó un refresco, charlamos y me quedé dormido”, contó.

El comerciante denuncia que mientras permanecía sedado “Yeison” aprovechó para ingresar a su vivienda y hurtar los $ 9,650,000 pesos que tenía guardado en su habitación y que debían ser enviados a su hermana en Antioquia.

“A mí me despierta el señor de la tienda porque ya iba a cerrar y yo estaba solo. Cuando llego a mi casa encuentro la chapa de la puerta manipulada y cuando entro a la habitación, reviso y enseguida me doy cuenta que el dinero ya no estaba (...) Sé que fueron ellos que me cogieron las llaves cuando yo me quedé dormido”, indicó.

Tras revisar las cámaras de seguridad del sector, Ramírez logró identificar que una persona entró y salió de su casa cerca de las 10 de la noche del pasado 5 de noviembre.

“Lo que hizo este joven fue simular que estaba interesado en el alquiler de la habitación para hacerme el daño (…) Yo soy muy reservado con mis cosas y no es la primera vez que me roban, pero yo tenía la plata en mi casa porque ya estaba a punto de enviársela a mi hermana”.

Preocupado y frustrado Marco Ramírez interpuso la denuncia en la Fiscalía por hurto a residencias.

Del joven que se hizo llamar “Yeison” solo conoce que reside en el barrio Bicentenario y al parecer integra una pandilla.