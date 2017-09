Linchan a presunto atracador en Los Caracoles

El atraco a una mujer causó la ira de varias personas, que cobraron con sangre la osadía del presunto responsable del hecho. La noche del sábado, un presunto atracador fue linchado en Los Caracoles.

El hecho se desencadenó en el barrio Almirante Colón, cuando un hombre, con cuchillo en mano, atracó a una joven que caminaba por el barrio. Eran las 9:40 p. m. y varios jóvenes que estaban en el lugar notaron lo que pasaba y se fueron tras el presunto atracador. Este corrió por varias cuadras, hasta llegar a la entrada del barrio Los Caracoles, junto a la Transversal 54. Allí fue alcanzado y golpeado por la turba. Dicen que lo golpearon con palos y piedras. Pero eso no bastó, le quitaron el cuchillo con el que habría atracado a la joven y con este le causaron heridas en la cabeza y el tórax. La Policía llegó al lugar y evitó que siguieran agrediendo al hombre, quien fue llevado en una patrulla a la clínica El Bosque. Allí recibió atención inmediata, pero las heridas fueron letales y falleció.

Como no tenía documentos de identificación, su cadáver fue ingresado como NN a la morgue de Medicina Legal. Hasta ayer no llegaban parientes del linchado a reclamar su cuerpo. Las autoridades pidieron a la comunidad no tomar justicia por sus propias manos, pues ello configura conductas ilícitas que conllevan a procesos penales por delitos como homicidio.

De otro lado, cabe recordar el caso de Leonar José Flórez Zúñiga. A este lo mataron el sábado en la tarde a balazos, en el barrio Lo Amador. Lo señalaban de perpetrar un atraco en un taller y sería una de las víctimas del hecho quien le disparó. Tenía un proceso por homicidio y sus parientes desconocen el hecho en el que lo mataron.