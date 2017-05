Líos de tráfico de drogas, móvil de ataque a bala en El Campestre

Retaliación por lucha de control tráfico de drogas. A ello obedecería el ataque a bala en El Campestre, en el que murió un hombre y sus dos acompañantes resultaron heridos.

Así lo confirmó el general Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, quien indicó que se realizan las indagaciones para dar con los responsables. La víctima mortal del hecho fue Óscar Luis Cuesta Allín, quien fue baleado junto a los dos hombres que lo acompañaban en un carro. Estos dos heridos está internados en la Clínica El Bosque en delicado estado.

“No tenía líos”

Óscar, quien deja un hijo de 17 años, vivía en Crespo con su mujer y era comerciante. José Osorio, padre de crianza de Óscar, dice que no tenía ninguna clase de problemas y que no les había manifestado sobre alguna preocupación o amenaza. “Él no tenía ningún lío. Yo lo crié y lo enseñamos a trabajar, no tenía ningún problema. El viernes hablé con él. Me saludó normalmente y luego nos despedimos, lo normal”, dijo José Ospino.

El sábado en la noche, el comerciante llegó a El Campestre, donde vivió hace varios años. Dejó amigos en ese barrio y ocasionalmente los visitaba. A las 7:30 de la noche, iba a bordo de un Mazda 3, de color blanco y placas IKX-862 de Bogotá. Lo acompañaban dos hombres y a esa hora fueron interceptados por dos sicarios que iban a bordo de una moto.

El parrillero desenfundó una pistola y empezó a disparar contra los ocupantes del carro. El hombre que iba al volante del Mazda 3 siguió conduciendo, pero luego de salir herido terminó estrellándose contra la entrada de una casa. Fueron muchos los disparos que hizo el sicario y los tres ocupantes del vehículo salieron heridos. Los delincuentes huyeron y a Óscar lo llevaron a la Clínica El Bosque, a donde llegó muerto. Los otros heridos están en esa misma clínica, debatiéndose entre la vida y la muerte.

“Ese carro en el que lo balearon no era de Óscar. Creemos que lo atacaron para atracarlo porque le quitaron sus anillos y su cartera. Nosotros nos enteramos de lo que había pasado porque un amigo de Óscar nos llamó. Fuimos a la Clínica El Bosque, pero ya estaba muerto”, relató tristemente José Osorio.

“Estos hechos son materia de investigación, pero presumimos nosotros que se trata de una retaliación por el control del tráfico de estupefacientes en algunos sectores de la ciudad de Cartagena”, puntualizó el general Luis Poveda.