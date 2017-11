Llegó borracho y le dio severa golpiza a su mujer

Con el rostro hinchado y casi sin poder caminar, llegó al CAP de El Pozón una mujer, de 47 años, quien señaló a su marido de ser la persona que la había dejado así.

El hecho ocurrió el sábado a las 3:00 a. m. justo en la fecha en que se conmemoraba el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, en el barrio Villas de la Candelaria, donde viven desde hace 3 meses.

Estaba durmiendo

La víctima de este hecho relató lo que había sufrido.

“Mi marido llegó borracho y me levantó porque no encontraba una plata”, aseguró con temor esta bogotana, quien lleva 13 años de relación con su compañero sentimental y reconoció que otras veces había sido agredida, pero nunca tan violentamente.

“Él me había golpeado, pero no así tan fuerte como ahora. La verdad tengo miedo y espero irme la otra semana para Bogotá, no quiero estar más con él”, comentó mientras esperaba para ser atendida en el CAP, adonde llegó con ayuda de los vecinos, quienes al escuchar sus gritos en medio de la calle, salieron a auxiliarla.

Por una plata

Siguiendo con el relato, el presunto agresor departía con conocidos la noche del viernes y ayer en la madrugada llegó a su casa _Según dijo la mujer_ de mal genio y borracho, por lo que comenzó a buscar una plata que aseguraba la había guardado en la casa. Al no hallar el dinero despertó a su mujer y ahí comenzó la disputa.

El agresor le habría dado una cachetada a la mujer, que la tiró al suelo y ella, al ver que los golpes podían seguir, abrió la puerta de la calle tratando de buscar auxilio, pero fue alcanzada y entonces la agresión fue más decidida.

“Como pude me salí y corrí a la calle buscando dónde esconderme, pero él me encontró, me tiró al piso y me dio patadas”, expresó.

Mientras le pegaban, la mujer gritaba, lo que llamó la atención de sus vecinos, quienes salieron en su ayuda y al apartar al agresor, llamaron a la policía.

Las autoridades llegaron al lugar y, según dijo la mujer, dejaron al hombre en la casa y la llevaron a ella al CAP de El Pozón, donde le curaron las heridas.