“Lo hizo un hombre, también puede caerse”

Los ojos de Dolimar Aicardi reflejaban tristeza, al igual que su expresión corporal. Vestía un buzo gris y una licra con estampados, del mismo color. Llevaba el cabello recogido y un bolso negro cruzado de dos bolsillos, en uno de ellos guardaba una foto pequeña y la cédula de un hombre al que buscaba en Medicina Legal, en Zaragocilla.

Eran las 9 de la mañana de ayer, cuando Dolimar caminaba a paso lento en los pasillos de la morgue para conocer noticias de Elvis Barroso Pitalúa, de 35 años, el padre de sus dos hijos, uno de ellos es una niña y aún está en la barriga de la madre.

Elvis trabajaba en la construcción del edificio Portal de Blas de Lezo II, que se desplomó el jueves en la mañana, que había dejado 11 muertos y 23 heridos. Eso era lo que escuchaba su mujer embarazada en las noticias hasta que salió de casa con la esperanza de encontrarlo con vida.

Su actitud era muy pasiva. Parecía estar tranquila. El tono de su voz era bajo y apenas quería hablar de lo sucedido. Sin embargo, sacó fuerzas y explicó que Elvis cumplía su cuarto día trabajando en la obra, cuando ocurrió la tragedia.

Pasadas las 2 de la tarde del viernes, luego de mostrar la foto a los médicos forenses, Dolimar recibió la fatal noticia y rompió en llanto.

La pareja, de nacionalidad venezolana, llegó a vivir hace dos años al sector 19 de Febrero de El Pozón, a causa de la crisis en el vecino país.

La advertencia

Cleder Bello Ramos, uno de los sobrevivientes de 33 años, fue quien ayudó a Elvis a entrar a la obra. Es plomero y tenía cuatro meses trabajando en la construcción.

Bello le ofreció el puesto de ayudante y le regaló unas botas de seguridad.

El día de la desgracia, Cleder notó una grieta y le avisó a Elvis. “Esto se va a caer”, le dijo preocupado, pero el joven venezolano le aseguró que todo estaría bien y siguió trabajando en el segundo piso del edificio, mientras que Cleder se limitó a responder: “esto es hecho por un hombre y se puede caer”.

Según Bello, no pasaron más de diez minutos cuando las paredes y plafones empezaron a derrumbarse.

Más dolor

A diferencia de Dolimar, muchas otras personas esperaban, desde un principio, la entrega del cadáver de sus familiares.

Una de ellas era Magali Madera González, quien perdió a su esposo Rafael Mendoza Díaz, de 54 años, y desconocía la suerte de un yerno, Wilmar Tirado de 28 años, y sus dos hijos de crianza, José David Pastrana, de 19, y Over Donéis Pastrana, de 21.

Los familiares de Javier González Salas, de 52 años; Esteban Salas, de 56; y Yesid Cantillo Suárez, de 42, también esperaban que los forenses terminaran de tramitar la salida de sus cuerpos, para recibir cristiana sepultura.

Pese al insoportable calor que los sofocaba, en las afueras del Instituto Forense, los dolientes seguían en pie, para dar el último adiós a sus parientes.

Édgar García Quintana, de 30 años; Manuel Quintana Martínez, de 47; Jaime Banquez Navas, de 41, y Omar Mendoza Bello, de 20, también reposaban en el cuarto frío de la morgue y eran reconocidos por sus allegados ayer.

Ezequiel Santana fue el cuerpo rescatado número 11. Después de él, los socorristas encontraron 4 hombres más, estos aún están sin idenficar.



Otros desaparecidos

El vigilante de la obra no ha sido encontrado. Se conoció que al momento del accidente, su hija de 10 años lo visitaba y estaban en la parte de afuera del edificio. Por esa razón, Manuel Mendevil Blanco, de 38 años, alcanzó a empujar a la niña y evitó que quedara bajo los escombros. La menor quedó a cargo de del Bienestar Familiar, según sus familiares.

Rafael Hernández Martínez y Hermes Viloria, obreros del edificio Portal de Blas de Lezo II, tampoco han aparecido.

Incertidumbre

Los cuerpos fueron ingresados a Medicina Legal, en Zaragocilla, entre la tarde del jueves y la noche de ayer. Muchos familiares de los obreros llegaron a la morgue con documentos de identidad y fotos para averiguar si sus parientes desaparecidos hacían parte de las víctimas mortales, del terrible accidente laboral.

"Vamos a trabajar las 24 horas. La actividad está coordinada por turnos, cada entidad tiene sus grupos de trabajo, para que una parte descanse y vuelvan a empezar”, Fernando Niño, secretario del Interior.

Últimas cifras

El secretario del Interior, Fernando Niño, indicó que 23 personas han sido atendidas. 17 de ellas fueron hospitalizadas, una se encuentra en estado crítico y seis ya fueron dados de alta. Asimismo, aseguró que van 11 fallecidos, entre los que hay dos sin identificar. Por último, manifestó que luego de entrevistarse con varias personas, se determinó que hay 11 desaparecidos. (Lea aquí: Asciende la cifra de muertos en el colapso de edificio en Blas de Lezo)

Sin embargo, en la madrugada de este sábado, miembros del CTI hallaron 4 cadáveres más.

Angustia de un sobreviviente

Néstor Castellar

Cleder, plomero de oficio, cuenta que la estructura empezó a mostrar grietas desde tempranas horas del jueves, pero nadie les prestó atención al considerarlas subsanables, y que a las 10:30 a. m. cuando se derrumbó, él fue de los pocos que logró salir a tiempo.

“Los bloques se caían, yo estaba abajo y subí al segundo piso para avisarle a mi ayudante que corriera pero no le dio tiempo. Me salvé porque había un tanque que aguantó la placa, quedé atrapado entre la placa y el suelo pero pude salir hasta el balcón y tirarme antes de que todo se cayera. No se veía nada, solo había polvorín, pero tenía que tirarme porque si demoro tres segundos más ahí no estuviera echando el cuento. Esa la fue la voluntad de Dios”, relató el hombre de 33 años.

Al tirarse, Cleder cayó sobre una cesta que tenía láminas de zinc y que por suerte no le produjeron cortadas. “Me dio un fuerte dolor de cabeza, tengo raspaduras y moretones, pero gracias a Dios nada de gravedad. Mi compañero sí perdió la vida, a él lo sacaron hoy en la mañana”, dijo con la voz entrecortada.

