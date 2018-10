Lo matan de ocho balazos en medio de una riña en Vista Hermosa

La parranda de Breiner Alberto Barrios Barroso terminó convertida en un baño de dolor para los suyos. En medio de hechos confusos, el hombre de 27 años fue asesinado. El ataque ocurrió muy cerca de su casa, en el barrio Vista Hermosa.

Sus parientes creen que lo mataron en medio de una pelea en la que no tenía que ver. Relataron que el domingo, a las 11 de la mañana, Breiner salió de su casa y llegó al barrio El Milagro. (Lea aquí: Tres muertes violentas ocurrieron en Cartagena en la noche del domingo)

A las 4 de la tarde, al ver que no estaba en su hogar, su tío Argemiro Barrios lo llamó al celular y lo saludó. También le dijo que se fuera para su casa y que no estuviera en la calle tan tarde. “Tranquilo tío que estoy con un primo aquí, no hay líos”, le contestó Breiner.

Este siguió tomando y a las 11 de la noche regresó a El Milagro, pero no llegó a su casa. Se quedó en una tienda consumiendo licor con amigos del barrio. Cerca de la medianoche, la tragedia lo sorprendió.

“Ahí se armó una pelea en la que Breiner no tenía nada que ver. Es más, ni se metió”, contó el tío de Barrios. Un sujeto sacó un arma de fuego en medio de la reyerta y empezó a disparar. No se sabe por qué motivo le dio ocho balazos a Breiner: tres en el pecho, tres en las piernas y dos en la espalda. Pese a ello, este corrió, pero se desplomó en la puerta de su casa. Sus parientes lo socorrieron y llevaron a la Clínica Blas de Lezo, pero allí llegó muerto. De su verdugo solo se sabe que huye.

