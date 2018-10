Lo matan de un balazo en medio de una riña en Clemencia

Las autoridades investigan el hecho en medio del cual fue asesinado Ever Luis Jiménez Solano. El hombre recibió un balazo mortal en la cabeza en una pelea en el municipio de Clemencia y sobre el hecho hay dos versiones.

Mientras que su familia asevera que habría sido un policías quien le disparó, la Policía Metropolitana informó que el Burbuja, como llamaban a Ever, fue baleado por una de las personas con las que sostenía una pelea.

Jiménez nació en Repelón, Atlántico, y deja dos hijas. Vivió un tiempo en Venezuela y desde hace cinco meses estaba en Cartagena. Ahora residía en la invasión 13 de Junio en Clemencia. Su tía Jenny Marrugo contó que el sábado en la noche el hombre de 35 años estaba diagonal a su vivienda, en la casa de un primo.

Explicó que en la zona se armó una riña , pero que Ever Luis no participaba en esta.

“Policías llegaron al lugar y en vez de buscar a los que peleaban, se fueron contra Ever, que estaba metido en el problema. Ever corrió porque les tenía miedo, pues aunque no estuviera haciendo algo malo, siempre lo perseguían porque la gente rumoraba que él atracaba, pero eso era mentira. Cuando Ever corrió lo persiguieron. Él se metió en una casa y luego salió por el patio, y en ese momento un policía le dio un balazo en la cabeza”, relató Jenny.

Sin embargo, otra cosa es lo que dice la Policía. Según el reporte de la institución, Ever, a quien también llamaban el Maquia y quien tenía antecedentes por porte de armas y dos denuncias por hurto. También indicó que Ever sí estaba participando en la riña.

La institución señaló que cuando uniformados llegaron a controlar la reyerta por petición de vecinos, fueron recibidos a pedradas. Dejó ver el informe que mientras los uniformados patrullaban el lugar escucharon disparos y fue entonces cuando notaron que familiares de Ever lo llevaban cargado, herido.

A este lo trasladaron al hospital del municipio. La Policía indicó que parientes del herido intentaron causar desastres en el centro médico porque querían que remitieran al baleado de inmediato a Cartagena. Policías intervinieron y controlaron la situación. Al baleado lo llevaron en una ambulancia a una clínica en Cartagena, pero murió en el camino. La Policía señaló que serían los mismos sujetos con los que el Burbuja peleaba quienes le habrían disparado.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.