Lo matan en medio de robo en Arjona

En medio de un aparente robo mataron a José Javier Ovando Mendoza. Al hombre lo encontraron muerto el domingo en la tarde, en la casa que cuidaba en Arjona.

Tenía una cuchillada en el cuello. La víctima vivía con sus parientes en el municipio, pero desde hace dos meses se fue a vivir solo en una casa, que está en la calle La Línea del sector La Candelaria, en Arjona. Ovando, de 41 años, cuidaba esa residencia y fue en medio de esa labor en la que encontró la muerte.

Una versión deja ver que el domingo en la mañana, delincuentes ingresaron al inmueble a robar, pero José Javier los sorprendió. La versión deja ver que se resistió al robo y por eso uno de los agresores le dio una cuchillada en el cuello.

El hombre quedó tendido en la vivienda y pereció instantes después. Su cuerpo lo hallaron personas del sector a las 4 de la tarde del mismo domingo.

Alertaron a miembros de la Policía, que llegaron al lugar. Unidades de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver, que fue llevado a la morgue de Medicina Legal en Cartagena.

Emelina María, madre de José Javier, indicó que desconoce los detalles del asesinato.

“Después que lo encontraron, me llamaron, pero no pude llegar a la casa donde lo mataron porque ya el cuerpo lo traían a Cartagena. No sé cómo ocurrió todo, solo me dicen que parece que se opuso al robo y por eso lo mataron”, indicó la atribulada madre.

Esta indicó que los verdugos de su hijo se habrían llevado varios elementos de valor del inmueble que este cuidaba.