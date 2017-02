“Mataron a mi hijo, le truncaron el sueño de ser un gran cantante”

Solo tenía 16 años, pero sus sueños eran grandes y ya trabajaba duro para poder alcanzarlos. Rolando Madrid Marrugo soñaba con convertirse en un gran cantante de champeta y a su corta edad ya había grabado varias canciones.

“Todo lo hacía por su cuenta, grababa en un estudio pequeño con amigos, se la pasaba cantando y se hacía llamar ‘Rolandito’. Tenía una novia y estaba enamorado, y por eso la mayoría de los temas que escribía eran de amor. Estaba haciendo sus pininos como artista y además de querer ser un gran representante de la champeta, quería estudiar mecánica industrial. Pero truncaron todos sus sueños cuando apenas estaba empezando la vida, era un niño”, dijo tristemente el padre del menor, quien también se llama Rolando Madrid.

El jueves en la tarde, el menor de 16 años fue asesinado por pandilleros mientras jugaba fútbol en una cancha de microfútbol, en el barrio El Nazareno. Le dieron un balazo.

Rolando cursaba quinto de bachillerato y vivía en el sector Belén, en el barrio Nelson Mandela. Era el mayor de cuatro hermanos. El jueves, estuvo en la mañana en el barrio La Esperanza, visitando a familiares, y en la tarde decidió volver a casa.

Estaba próximo a arribar a su hogar, pero resolvió primero llegar a la cancha de El Nazareno, para jugar fútbol con conocidos. Era amante de ese deporte y lo practicaba.

Pero la muerte le dio fin al juego. Cuando el reloj marcaba las 5:30 p. m. de ese día, pandilleros del sector El Silencio llegaron armados, disparando.

Los que estaban jugando corrieron. Rolando se escondió detrás de un muro, pero luego se asomó y vio la oportunidad para correr, pero mientras lo hacía, tropezó, y un pandillero se le acercó y le dio un balazo en el abdomen.

Los pandilleros huyeron y amigos del herido lo montaron en un taxi y lo llevaron al hospital de San Fernando.

“A mí me fueron a avisar de inmediato, y cogí una moto. Llegué al hospital precisamente cuando lo bajaban del taxi. Lo cargué y le dije ‘hijo, papi, respóndeme’. Él abrió los ojos, me miró y no dijo nada. Lo ingresamos al hospital, pero murió instantes después. Él no tenía problemas con esos pandilleros, lo agredieron simplemente por estar en otro sector distinto a donde vive. Estaba en el lugar equivocado”, dijo el padre de la víctima.