Lo recogen en carro negro y luego lo matan a balazos en Villanueva

A Feligno Arturo Áñez Salazar lo vieron vivo por última vez el miércoles, a las 7:30 de la noche. El joven de 19 años estaba en su casa, en Membrillal, charlando con su mujer.

Pero a esa hora un carro de color negro se apostó cerca de su casa. Fue entonces cuando el joven dijo que tenía que irse y salió de su hogar, despidiéndose de su compañera, su suegro y su hija, una pequeña de apenas 2 años.

No dijo con quién se encontraría, hacia dónde iba ni qué iba a hacer, como de costumbre, diciendo que pronto regresaba. Sus parientes dicen que él solo se alistó, salió y abordó el carro negro.

Los suyos no saben quién lo recogió. “No sabemos si era una sola persona o varias las que iban en ese carro”, expresó un familiar. Sin embargo, en Membrillal se rumora que serían dos conocidos de esa zona los que recogieron a Feligno, quien nunca regresó con los suyos porque la muerte lo sorprendió en su andar.

Luis Manuel Licona, su suegro, dice que vio cuando se marchó y que solo unas horas después, a las 11 de la noche de ese miércoles, se fue a acostar.

Aunque Feligno aún no regresaba, no se preocupó porque asegura que siempre que este salía con sus amigos regresaba tarde.

Sin embargo, no pudo conciliar el sueño y a las 4 de la madrugada de ayer decidió tomar su teléfono y llamar a su yerno.

Hizo varios intentos, pero este no contestaba las llamadas. Pero no se dio por vencido y siguió intentando, hasta que del otro lado un hombre contestó, y no era su yerno. El hombre le explicó que era miembro de la Policía Nacional.

“¿Usted es familiar de Feligno Arturo Áñez Salazar?”, le preguntó. Luis Manuel le dijo que sí y fue entonces cuando se enteró de la mala nueva. El uniformado le indicó que al joven de 19 años lo había encontrado muerto en un paraje en el municipio de Villanueva. Y la muerte no fue por causas naturales o por un accidente.

El cuerpo tenía tres heridas de bala: una en el lado izquierdo de la frente, otra en el mentón y una más en lado izquierdo del pecho.

Los parientes de la víctima desconocen las condiciones en las que ocurrió el asesinato, pero lo cierto es que cerca de las 10 de la noche del miércoles, en Villanueva, la noticia del asesinato ya recorría las calles del pueblo.

El suegro de Feligno asegura que no le conocía amenazas o problemas a este. Sin embargo, una pariente indicó un hecho que indagan las autoridades para determinar si tiene conexión o no con el homicidio.

“A mí un conocido me comentó hace dos meses más o menos, que un hombre le puso precio a la cabeza de Feligno. Ese hombre le debía una plata a Feligno y no se la quería pagar”, dijo una familiar de la víctima.

Áñez Salazar era oriundo de La Guajira y vivía hace tres años en casa de su suegro en Membrillal. Era el menor de 30 hermanos. Su cuerpo será llevado a Codazzi, Cesar, donde residen sus familiares. Allá será sepultado.

Mientras, las autoridades realizan las indagaciones para dar con los responsables del hecho.

