Los rasguños que delataron a menor señalado de matar a su exmujer

A temprana edad Leidis Torres Caballero creyó encontrar el amor. Conoció a un joven de 17 años que le flechó el corazón, pero este le robaría algo más que sus sueños: la vida.

El idilio comenzó en su natal Santa Rosa de Lima, pero luego de un tiempo, los parientes de la joven de 18 años descubrieron la relación y se opusieron a esta.

Allegados indicaron que ante la presión de sus familiares, Leidis se fue a vivir en casa del menor. Solo dos meses después, el amor había acabado. Cansada de distintas situaciones, Leidis decidió terminar esa relación y regresó a su hogar con los suyos.

Pero los fantasmas de ese antiguo amor no la dejarían en paz. Su expareja seguía molestándola y hace poco más de un mes sonó el primer campanazo de la tragedia.

La joven, acompañada por su madre, denunció ante una fiscal en Santa Rosa de Lima que su excompañero le había dado una golpiza, causándole hematomas en un ojo y otras partes. Las lesiones eran evidentes y la víctima aportó fotografías de su estado.

Sin embargo, según conoció este medio, la fiscal no solicitó alguna medida ante un juez y remitió el caso a la Fiscalía en Cartagena.

Los días siguieron pasando y la situación no mejoraba. El menor de 17 años quería estar con Leidis a toda costa. Y el sábado 24 de febrero ocurrió lo peor. Ese día, el joven decidió hablar con Leidis y la mandó a buscar con un pariente en una moto. No se sabe con qué motivo la convenció para que ella aceptara ir.

Se encontraron y luego se fueron en otra moto, que manejaba el menor. Llegaron a una finca en el corregimiento de Paiva y allí estuvieron hasta el día siguiente. Aunque aún nada es claro, se cree que en la mañana de ese domingo 25 de febrero habría ocurrido la mala hora.

Una versión deja ver que el menor le habría pedido a Leidis que retomaran la relación que tenían, pero esta se negó. Esto habría lo habría enfurecido. Al parecer, le dio varios golpes a la joven en el rostro y otras partes y luego la habría golpeado en la cabeza con un palo. Indagaciones preliminares dejan ver que Torres Caballero se desmayó. Pero no fue auxiliada por su acompañante.

Se cree que este, en vez de prestarle ayuda y llevarla a un centro médico, la movió hasta un lado de una vía y la tapó con ramas y hojas.

Temía que lo agredieran

Ese mismo domingo el menor regresó a Santa Rosa, pero ya los parientes de Leidis estaban buscándola por todas partes al ver que no aparecía. Creían que el menor de 17 años tenía al algo que ver y preguntaban por este.

Por ello, a las 4:30 de la tarde del mismo domingo, el joven llegó a la estación de la Policía en Santa Rosa de Lima. Se conoció que le dijo a los uniformados que lo recibieron que le salvaran la vida porque lo querían atacar por la desaparición de Leidis, pero fue enfático en decir que no tenía que ver con ello.

Sin embargo, no contó con la pericia de los policiales, quienes al ver que tenía arañazos en los brazos y las piernas, como muestra de una lucha, empezaron a sospechar que algo pasaba.

“Levántese la camisa”, le dijo uno de los uniformados de la Policía Metropolitana. Fue entonces cuando notaron que el joven también tenía rasguños en el tórax. “Aquí pasó algo”, dijo el uniformado.

Cuentan que fue entonces cuando el joven se echó a llorar. En medio de las lágrimas, indicó que había agredido a la joven y explicó el lugar donde la había dejado solo cuatro horas antes. Los rasguños podrían configurar la muestra de que la víctima luchó por su vida.

Uniformados llegaron al sitio con las indicaciones que dio el joven y fue entonces cuando hallaron muerta a Leidis. “Si la hubiese llevado a un centro médico apenas la golpeó, ella se hubiese podido salvar, pero prefirió dejarla allí tirada”, señaló un allegado de la víctima.

El menor de 17 años fue aprehendido por la Policía y dejado a disposición de una fiscal delegada. Luego, el 27 de febrero a las 10 de la mañana, lo llevaron a audiencia ante el Juez Tercero Penal para Adolescentes de Garantías.

La diligencia terminó a la una de la tarde del mismo día. En esta, el menor procesado se allanó al cargo de homicidio agravado. Pero no fue enviado al centro de internamiento de Asomenores. Se determinó para él una medida de protección de restablecimiento de derechos. Por ello, lo enviaron a un hogar de protección para es restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.

De dicho hogar puede salir si lo desea. Por ello, hay descontento entre los parientes de la víctima y de muchos en Santa Rosa de Lima, en donde el viernes hicieron una manifestación pacífica exigiendo justicia.