Madre de Fabio Julio Teherán exige que su supuesto asesino regrese a la cárcel

Tras cumplirse ocho meses de la muerte de Fabio Julio Teherán, de 23 años, su madre reclama justicia y exige “que su asesino regrese a la cárcel”. Lorena Teherán Martínez llora angustiada al saber que el presunto autor de la muerte de su hijo hoy goza de la libertad.

Fabio Julio Teherán fue asesinado hacia las 3:10 de la madrugada del viernes 7 de diciembre de 2017, en la entrada del barrio Las Gaviotas, en medio de una pelea en la que participaron varios integrantes de la comunidad LGTBI. (Lea:Matan a universitario en pelea entre miembros LGTBI en Las Gaviotas)

Según amigos de la víctima, en medio de la trifulca, el joven fue herido con una navaja en una de sus piernas causándole la muerte, y su homicida huyó del lugar lanzado improperios.

Lorena Teherán cuenta que a través de redes sociales se enteró que el presunto homicida de su hijo está libre.

“Desconozco los motivos por los que ese joven fue dejado en libertad, pero voy a hacer todo lo posible para que regrese a la cárcel. No hay excusas para que una persona que haya matado a otra esté gozando en fiestas y compartiendo esas fotos en redes sociales, mientras que nosotros lloramos aún la muerte de mi hijo”, señala la angustiada madre.

El supuesto homicida de Teherán fue identificado como Jorge Rodríguez, quién se entregó a las autoridades en abril de este año, rindió su versión de los hechos en audiencias preliminares, se declaró inocente y un juez decidió otorgarle medida de aseguramiento intramural en la Cárcel de Ternera.

De acuerdo con Teherán Martínez, lo que más les indigna es que nunca se enteraron de la audiencia adelantada ante un juez de conocimiento, donde el suspuesto homicida hizo un preacuerdo con la Fiscalía para obtener su libertad.

“Cuando yo me comunico con la fiscal, ella me dice que la audiencia se llevó a cabo, que hubo un preacuerdo, que estuvo presente un procurador judicial, pero a nosostros nunca se nos notificó este proceso. Nuestro abogado me dice que no le llegó el correo para que nos hicieramos presente en la audiencia".

El presunto responsable del crimen es conocido por ser un maquillador de reinas populares.