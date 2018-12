Mánager de Danny Daniel denuncia atraco a mano armada en Los Alpes

Si hay algo en lo que las personas están de acuerdo es que diciembre es un mes para disfrutar en familia, pero a la vez es una época en el que los delitos como el hurto tienden a aumentar.

Un aparente incremento de atracos ha generado preocupación entre los ciudadanos. Tal fue el caso de Gerardo Cogollo Díaz, mánager del reconocido cantante Danny Daniel, quien comentó lo que le pasó el miércoles en Los Alpes, a mediodía.

Mofre, como es conocido Gerardo, expresó que se había puesto de acuerdo con Danny Daniel, un hermano de este y otro amigo más para ultimar detalles que debían definir antes de viajar a Barranquilla, donde tendrían una integración con jugadores del Junior.

Cogollo dijo que en el momento en que contestaba una llamada, vio la moto en la que iba el ladrón y aunque pensó que ellos tenían malas intenciones, no se quitó de ese lugar. “Yo sé que nosotros nos equivocamos, porque, sabiendo que ese punto es pesado, nos quedamos en vez de estar dentro de una casa”, anotó Gerardo.

A los pocos segundos, los sujetos regresaron. El parrillero bajó, sacó un revólver y amedrentó a los tres amigos. Les exigió que entregaran los celulares, relojes y una cadena, mientras decía que si no accedían les disparaba.

“El tipo me vio con el celular creo yo, porque cuando se acercó fue directo hacia mí y me dijo que le entregara el celular o sino me mataba”, exclamó Cogollo.

El instinto de la víctima fue cubrirse con una pierna para evitar que en caso de que le dispararan, fuera herido en una zona vital. Cuando el ladrón se fue en la moto Invicta negra, intentaron pedir ayuda, pero nadie se metió. “A pesar de que nos robaron, le doy gracias a Dios porque no nos pasó nada. Todo fue pérdidas materiales y eso se puede recuperar”, expresó.

Cogollo Díaz hizo un llamado a las autoridades y al alcalde para que se apropien de la situación e instalen un CAI móvil en Los Alpes, pues según el afectado “este es un punto clave donde los ladrones se reparten para otras partes de manera rápida, teniendo en cuenta que alrededor hay barrios pesados”. Días atrás, el hermano de Danny Daniel fue víctima de un atraco en ese mismo sector. Sin embargo, en esa oportunidad el delincuente no le importó que ya tenía el botín y le dio una cuchillada en un brazo, que le afecto un tendón.