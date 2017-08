Más capturas de funcionarios en Cartagena

Mientras siguen las audiencias de imputación contra el alcalde suspendido Manolo Duque y las otras tres personas que fueron capturadas junto a este, continúan apareciendo nombres de otros funcionarios en medio de la investigación.

Por ejemplo, este medio conoció que la Fiscalía habría solicitado ante un juez en Usiacurí (Atlántico), órdenes de captura contra cinco concejales más. Sin embargo, solo una de esas órdenes fue aprobada. Dicha orden se expidió contra una concejal y se dice que miembros del CTI habrían ido por ella a su lugar de residencia para apresarla, pero no la pudieron encontrar.

Uno de los temas que más importa en la ciudad también salió a relucir en la audiencia que se retomó ayer en la mañana contra Manolo, su hermano de crianza José Julián Vásquez, la contralora Nubia Fontalvo y el concejal Jorge Useche. Se trata de los movimientos en la oficina de Control Urbano, que regula las construcciones en la ciudad, que ha dado tanto de qué hablar tras el desplome del edificio en Blas de Lezo en abril pasado, que dejó 21 obreros muertos y 22 heridos.

En la diligencia, que se hace en el Centro de Servicios Judiciales, la Fiscalía expuso un audio de una interceptación telefónica a Jorge Useche.

En esta, el cabildante sostiene una conversación con Leidy Ann Steer Álvarez, quien fue la primera directora de la oficina de Control Urbano posesionada en el gobierno de Duque y quien habría renunciado al puesto ante las supuestas presiones tras oponerse a la construcción de una estación de servicio en Bocagrande, que, según denuncias de vecinos, violaba las normas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El audio expuesto tuvo lugar el 4 de marzo de 2016 y en este Useche le dice a Steer que habló con una mujer (desconocida para las autoridades), y que esta le puso quejas de ella. Useche señala que la desconocida le había dicho que habló con José Julián y le dijo a este que Leidy no era la persona indicada para estar al frente de la oficina de Control Urbano, y que si José Julián quería un buen control en ese departamento, tenía que buscar a otra persona.

Useche: “Me dijo -la desconocida- que hablara bien contigo, que necesitaba a una persona que conociera la norma y que fuera un ratón de biblioteca y tuviera espíritu de auditor, para estar escudriñando todo. Que tú pasabas por fuera y pasaba esa vaina llena de oficios”.

Leidy: “Embuste, eso es mentira, Jorge yo paso ahí”.

Useche: “Acabó de llamar a decirme que hablara contigo porque no habías ido en todo el día, que no te había visto. Le dije que seguramente no tiene gente que haga eso por ella. Habló con José Julián -la desconocida- y le dijo que ella respetaba mi espacio, pero que si él quería un buen control, tú no eras la persona para eso”.

La fiscal se refirió a una publicación hecha por este medio en la que el 7 de junio de 2016, después de esa llamada, se anunciaba que Steer había sido separada del cargo y que era el primer cambio en el gabinete de Manuel Vicente Duque.

Antes de esa interceptación telefónica, presentaron otra en la que Useche habla con otra persona respecto al presupuesto gastado por la encargada de la oficina de Control Urbano. Hay que recordar que en diligencias anteriores la Fiscalía señaló que JJ, presuntamente, le habría ofrecido a Useche esa oficina del Distrito.

Los audios mostrados ayer también hacían parte de los elementos materiales probatorios que tiene la Fiscalía para imputarle el cargo de usurpación de poder a José Julián, quien está inhabilitado para ejercer funciones públicas y quien, según la Fiscalía, sería el alcalde de hecho en Cartagena, a la sombra de su primo Duque.

En una conversación interceptada, José Julián habla, presuntamente, con Orlando Periñán, asesor jurídico de la Alcaldía, pidiéndole información sobre las órdenes de prestación de servicio (OPS), que manejan los distintos secretarios de la Alcaldía. Le pregunta a Orlando que si hay plata o no.

Orlando: “Qué más mi hermano”

José: “Bien mi hermano, oye y ya tú terminaste con la tarea de todos los secretarios, el ejercicio de las OPS. Para saber hasta cuándo les llega, si hay plata, si no hay plata.

Orlando: “No, termino mañana”

José: “Ok, ¿y cómo va el escenario?”

Orlando: “Las cifras bastante elevadas, yo creo que eso está alrededor de unos seis mil”.

La Fiscalía señaló que en otra conversación, el mismo Orlando le dice a José Julián, presuntamente, que “Napo” se va de licencia de Ley María y le pregunta que a quién va a poner en ese cargo. José le dice que lo deje pensar. Orlando le responde que en esos momentos estaba reunido con el doctor “Wilson” y que lo que queda en infraestructura son como mucho “2 mil millones y en educación mil millones”.

Así como estos, fueron presentados varios audios en los que la Fiscalía argumenta el delito de usurpación del poder que le será imputado a José Julián.