Mata a su mujer e intenta suicidarse

Una casa de madera pintada de azul, era la morada de Iris María Torres Valdez y Félix Álvarez Carmona, de 27 y 29 años. Félix compró el lote en el sector Si te gusta de Villanueva, construyó y desde hace dos años vivía allí con su mujer, con quien tenía 6 años de relación. Unión de la que nació una niña, que hoy tiene 4 años. Quienes los veían, decían que eran felices, pero ayer en la mañana quedó demostrado lo contrario. Félix mató a Iris, al parecer, asfixiándola. Todo indica que cuando la vio muerta, intentó suicidarse pasándose un cuchillo por el cuello.

La casa de esta pareja queda en lo alto de una loma, apartada. El hecho quedó al descubierto ayer, a las 7:30 a. m., porque un hermano de la mujer llegó a buscarla. Al ver que la llamaba y no respondía, se asomó por una abertura de una ventana y vio la escena. “Mi hijo los vio en la cama. Félix estaba boca abajo abrazando a mi hija, quien estaba boca arriba. Ya ella estaba muerta y él empapado en sangre”, contó Cecilia Valdez, madre de Iris. Se presume que Félix, al ver que su intento por matarse fue fallido, se acostó junto a su mujer a esperar su muerte, cuando fue visto por su cuñado, quien avisó a sus seres queridos.

Vecinos dicen que no escucharon ninguna discusión, por lo que se rumora que el hombre atacó a su mujer mientras esta dormía. “Él estaba tomando y me imagino que llegó esta madrugada -ayer-, pero no se escuchó pelea. Ellos pasaban encerrados, él solo salía cuando iba a trabajar y ella cuando iba para donde su mamá a ver a su hija, pues no vivía con ellos”, expresó una vecina.

“Félix a veces la celaba sin sentido y ella estaba cansada, y por eso estuvieron separados dos meses, pero volvieron. Iris nunca me dijo si él la maltrataba, creo que no. Ella me dijo que lo quería dejar y que lo más probable era que en mayo se iba para mi casa”, comentó la madre de Iris, quien recuerda a su hija como una buena mujer. Después de conocer lo sucedido, familiares de las víctimas llegaron hasta la casa de la pareja, forzaron la puerta y entraron. Al ver la desgarradora escena, las lágrimas no se hicieron esperar. La pareja yacía en la cama matrimonial.

“Cuando vieron que Félix aún respiraba, llamaron a la ambulancia y se lo llevaron a Cartagena. Iba muy mal. Iris sí estaba muerta”, dijo un familiar. El cadáver de la mujer fue llevado por la Sijín a la morgue de Medicina Legal en Cartagena, donde le realizarán una necropsia para determinar las causas reales de la muerte. “Yo preso no lo quiero. A él tiene que pasarle lo mismo que a mi hija”, dijo la madre de Iris mientras caminaba por la casa donde vivía esta. Félix está internado en la Clínica Madre Bernarda en Cartagena y permanece custodiado por la Policía.