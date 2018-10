Matan a balazos a un hombre en el barrio Henequén

Cuando eran las 10 de la noche del viernes, entre los barrios Arroz Barato y Henequén, la familia Cardona Cabarcas se disponía a dormir.

De repente sonaron seis estruendos que despertaron a los vecinos del sector. Algunos salieron a ver qué pasaba. Otros, simplemente siguieron durmiendo, pues a simple vista el barrio estaba calmado.

“A mí me estaba cogiendo el sueño cuando de repente sonó algo durísimo en la esquina. Me asomé y no vi nada, así que me fui a dormir”, comentó un vecino.

Mientras, Luis Cardona Cabarcas, conocido con el alias de ‘El Obi’, luchaba por su vida, tirado al costado de la estación de bombeo de la empresa Aguas de Cartagena, entre los barrios mencionados, y pedía ayuda, pero nadie lo escuchó.

“Él no vivía aquí en el barrio, aquí viven mis padres”, explicó el hermano de la víctima, con una sonrisa leve y una cerveza en la mano.

El verdugo que asechó a Cardona fue a pie, y lo persiguió desde la calle principal de Arroz Barato hasta Aguas de Cartagena, donde cayó desangrado por los impactos.

“No sabemos quién lo mato, ni por qué, pero créeme que él no era bueno, porque vivía más en la cárcel que en su casa”, agregó el hermano.

Y sin duda, su segunda casa era cárcel. Solo hace menos de un mes, ‘El Obi’ había sido arrestado en flagrancia por hurto agravado.

El asesinato de Cardona en el sector se tomó de la manera más normal. Nadie pidió justicia ni investigación de los hechos, ya que lo culpaban de la muerte de su hermano, ocurrida un año atrás.

“Ese muchacho sí era trabajador y entregado a su hogar, pero por culpa de Luis lo mataron”, afirmó una vecina.

Los hechos son materia de investigación, pero su hermano prefiere seguir tomando y escuchando música, como si nada hubiera pasado.

