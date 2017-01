Matan a dos hombres, en Turbaco y La Esperanza

Los parientes de Mario Enrique Castellón González aún no entienden la motivación que tuvo su asesino para atacarlo a cuchilladas, en el barrio La Esperanza. Asimismo, también está rodeada de misterios la muerte de un hombre al que mataron a un lado de la variante Mamonal-Turbaco, en jurisdicción de dicho municipio. Un balazo de gracia marcó su fatal destino y ni siquiera se sabe el nombre de la víctima.

El caso más reciente ocurrió en La Esperanza. Allí, en la calle 40 del sector Las Delicias vivía Mario Castellón, quien tenía 35 años y deja un hijo, de 16. Sus parientes reconocen que era drogadicto y explican que hacía mandados a sus vecinos. Su madre lo aconsejaba mucho, porque no le gustaba que pasara afuera de casa. Y fue en la calle donde este encontró la mala hora.

Luz Marina González Julio, madre de Mario, contó que el sábado en la noche, antes que se marchara, le pidió que se quedara en su hogar. “Le dije ‘ya estás en tu yeré, mira cómo tienes la cara. Vete para allá arriba para donde tu tía, vete a dormir’. Cuando le dije eso, me respondió que iba a estar cerca de la casa y que no se demoraba. Me dijo ‘todo bien que usted sabe que yo le hago caso a usted’”, explicó Luz Marina.

Pero Mario no prestó atención, salió a rondar las calles del sector y a las 3 a. m. de ayer le llegó la muerte. Sus parientes dicen que estaba sentado en una esquina de la calle 39 del sector Las Delicias, cuando un joven de 20 años, al que llaman ‘el Teta’, lo sorprendió por la espalda. “Lo atacó porque le dio la gana, ellos no tenían problemas, no habían peleado. Le dio cuchilladas en la espalda y el pecho, y también le hizo heridas en la cara. ‘El Teta’ está acostumbrado a agredir a las personas de la calle, a los indigentes”, relató la progenitora de Castellón González. Sin embargo, las indagaciones de la Policía Metropolitana dejan ver que la agresión habría sido producto de una riña entre víctima y agresor. Tras el hecho, policías del cuadrante llegaron al lugar y en una rápida reacción atraparon al presunto asesino cerca del lugar del hecho, mientras este volaba patios. Al herido lo llevaron al CAP de La Esperanza y de allí fue trasladado a la Clínica Crecer, donde murió ayer, a las 7:30 de la mañana, debido a la gravedad de las lesiones. Su presunto verdugo quedó a disposición de la Fiscalía.

De otro lado, está la muerte del hombre que fue baleado. El hecho ocurrió el sábado, a las 9:30 de la noche, en la variante Mamonal-Turbaco. Una versión que investigan las autoridades indica que la víctima iba a bordo de un taxi con dos sujetos. Antes de tomar el puente de Turbaco, en jurisdicción de dicho municipio, el taxi se detuvo.

Del vehículo bajaron a la víctima y tras hacerla a un lado de la vía, le dieron dos balazos en la cabeza. La muerte fue en el acto y los dos agresores abordaron nuevamente el taxi y huyeron con dirección hacia Villagrande de Indias.

Transeúntes descubrieron el cadáver y dieron aviso a las autoridades. El cuerpo fue llevado a la morgue de Medicina Legal, donde está como NN. Se conoció que la víctima tenía barba y bigote y el cabello corto, con entradas. Tenía la dentadura completa. Vestía una sudadera con un suéter de color gris, marca Polo, y unos tenis azules, marca Reebook. Hasta ayer se desconocía quién era y no aparecían parientes en la morgue.