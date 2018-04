Matan a dos motorizados para robarles sus vehículos

A Sigilfredo Gaviria Audivet y Jorge Eliécer Villadiego Blanco les robaron lo más preciado que tenían: sus vidas. Los dos hombres fueron asesinados en hechos aislados, que ocurrieron en Cartagena y Arjona.

A ambos les hurtaron las motos que conducían. Mientras que a uno lo atacaron con un arma blanca, el otro fue baleado.

Por un lado, está la historia de Sigilfredo, quien tenía 53 años. Era oriundo de Rocha, corregimiento de Arjona. Vivía en la cabecera municipal y era vendedor de yuca. También le ayudaba a moler maíz a un hermano que tiene una venta de fritos en Rocha, por lo que iba casi a diario a esa población.

Su mala hora ocurrió el domingo. Durante el día estuvo donde su hermano con su compañera sentimental y poco antes de las 7 de la noche decidió regresar a Arjona con esta. Iba con su compañera en una moto, que es de un sobrino, pero en el camino a Arjona encontró la muerte.

Se supo que dos sujetos, vestidos de negro y uno de los cuales llevaba el rostro cubierto, se le acercaron. También iban en una moto y cuando tuvieron cerca a Gaviria el conductor sacó un arma y lo obligó a detenerse. Fue entonces cuando le dio un balazo a Sigilfredo, quien cayó de la moto junto a su compañera.

El delincuente que iba de parrillero se apuró, tomó la moto de Sigilfredo y huyó con su cómplice.

La mujer se levantó y corrió a una casa cercana a pedir ayuda. A Sigilfredo lo llevaron a un centro médico, pero ya estaba muerto. “Este mundo está echado a perder, pura matanza”, dijo un pariente de la víctima.

De otro lado, está la muerte de Jorge Villadiego, de 53 años. Era mototaxista y vivía en San Francisco. Su mujer, Martha Romero, contó que este se levantó ayer a las 4 de la madrugada. Martha lo despidió con un beso y se volvió a acostar.

Jorge llegó en su moto a una esquina del colegio Corazón de María, junto a la vía principal del barrio, donde hacía estación. Allí recogió un pasajero, pero no saben a donde iba. No había recorrido mucho cuando, frente al ancianato del barrio, dos sujetos se le aparecieron en el camino. Estos serían alias ‘el Niño Mañe’ y ‘el Menor’.

Uno de los sujetos le lanzó al mototaxista la pierna de una muñeca para desestabilizarlo. Cuando el mototaxista bajó la velocidad para no estrellarse, los dos sujetos lo increparon. “Entrega todo”, le dijo uno de los delincuentes.

Pero el conductor se opuso y por eso uno de los sujetos sacó un punzón y lo hirió en el pecho. Luego, le quitó al mototaxista un canguro en el que este llevaba dinero y su cartera. El pasajero no pudo hacer algo, quedó congelado ante el suceso.

Cuando los atracadores huyeron, el pasajero corrió y avisó a otros mototaxistas que estaban cerca. Fueron estos los que llevaron a Jorge al CAPde LA Esperanza, donde llegó muerto.

“Habían pasado solo unos veinte minutos luego de que Jorge salió, cuando un compañero vino a avisarme que estaba herido en el CAP de La Esperanza. Cuando llegué allá, lo encontré muerto. La herida le comprometió un pulmón”, contó entre lágrimas Martha.

Se conoció que ‘el Niño Mañe’ fue capturado por la Policía y que ‘el Menor’ logró escapar, pero le siguen los pasos.