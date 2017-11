Matan a menor en medio de pelea, en El Pozón

John Freddy Marrugo Martínez apenas comenzaba la vida cuando la muerte le arrebató todos sus planes. El menor, de 16 años y quien cursaba noveno grado de bachillerato, fue asesinado el martes en la noche en el sector 19 de Febrero de El Pozón. La víctima recibió un balazo en el pecho en medio de una riña de pandillas. El menor residía en la calle La Cuchara del mismo barrio. Tenía familiares en Villanueva, a los que visitaba los fines de semana. Este que acaba de pasar no fue la excepción, y regresó a Cartagena el martes.

A las 7:30 de la noche llegó a su casa. Luego, le dijo a su abuela, quien lo crió, que iba a salir porque llegaría a la casa de su abuelo, que vive a una cuadra de la suya. Sin embargo, en el camino se encontró con amigos del barrio y se sentó con ellos en una esquina, en el sector 19 de Febrero. Dicen que los jóvenes charlaban cuando llegaron pandilleros de un sector cercano lanzando piedras. Los amigos corrieron, pero fueron alcanzados unas cuadras después. En medio de la confusión, hubo un disparo. Cuando pasó la confusión, John Freddy fue hallado en el piso, con una herida de arma de fuego en el pecho.

Los gritos no se hicieron esperar, y mientras al menor lo socorrían amigos y personas del sector, sus parientes desconocían que daba sus últimos suspiros. Al joven lo llevaron al CAP del barrio, pero los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales. Murió en el camino. Instantes después, sus parientes se enteraron de la mala nueva por un vecino. Ellos aseguran que John no era pandillero y que tampoco estaba peleando cuando lo balearon. Eso se investiga.

De otro lado, está el caso de Jorge Leonardo Morales, quien tenía 27 años. Vivía en Clemencia y hace varios días resultó herido, al parecer, en medio de una confrontación entre comunidad y policías en ese municipio. Murió ayer en la mañana en el Hospital Universitario del Caribe. El hecho es investigado.