Matan a un joven a cuchillo en Turbaco

Bocabajo y con los brazos abiertos hallaron ayer en la madrugada a Bairon Andrés Polo, conocido por los suyos como ‘el Pato’, en el sector La Curva, entre la calle San Pablo y el barrio El Rosario, en el municipio de Turbaco.

Nadie escuchó su agonía. Él trató de pedir ayuda, pero cuando el sol se asomó, era demasiado tarde. Bairon se desangró por las heridas a cuchillo.

El llanto se apoderó de los familiares de Bairon cuando aseguraron que el joven salió el sábado en la noche a tomarse uno tragos en una cantina cerca de La Curva y horas después lo atacaron.

“Mi sobrino tenía su adicción a las drogas, pero no se metía con nadie, era un buen muchacho. Le gustaba hablar con todo el mundo y por aquí lo querían mucho”, dijo con tristeza una tía de la víctima.

Ella mencionó que cuando Bairon fue herido, caminó tratando de pedir ayuda, pero quedó sin fuerzas y se desplomó en La Curva.

“A Bairon lo acuchillan una cuadra más abajo de donde es encontrado. Lo dejaron justo donde mataron el mes pasado a ‘Dino’”, explicó la doliente.

Pese a que Bairon no era de problemas, hace dos meses un joven lo amenazó de muerte. Sus parientes dijeron que él no le prestó atención porque el incidente no pasó de un cruce de palabras.

Bairon Andrés Polo tenía 22 años y era el mayor de tres hermanos.

El 31 de octubre pasado, en la noche, pandilleros mataron a balazos a Luis Marriaga Julio, ‘el Dino’, justo en el sector La Curva. Los dos crímenes no tienen relación, pero sí ponen en alerta a la comunidad, ya que el mes pasado circuló un panfleto intimidante en el pueblo.

