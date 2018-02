Mataron a Brayan, la Policía investiga presuntos líos de microtráfico

Pasadas las 7 de la mañana de ayer, la mala noticia tocó la puerta de la familia Pérez Marrugo, en Daniel Lemaitre. Quien desdichadamente salió a recibirla fue Yomaira, la mujer que le dio la vida a Brayan Alfredo Pérez Marrugo, de 26 años.

“Mataron a Brayan, está tirado en Las Lomas del Sinaí”, fue lo que, según ella, le pronunció uno de los amigos de su hijo al verla.

La novedad, que llegó de manera repentina, la destrozó tanto que no podía creerlo y con lágrimas en sus ojos salió a confirmarla.

Al llegar justo al lugar donde le dijeron que su retoño había sido asesinado, se encontró con la triste y cruel realidad. Brayan fue ultimado de tres balazos en una zona enmontada del mencionado barrio.

De madrugada

El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando, según vecinos, se escucharon tres tiros. Sin embargo, por la hora nadie salió a ver qué pasaba. Solo a eso de las 6 de la mañana, cuando florecía el nuevo día y muchas personas se dirigían hacia sus trabajos, se dieron cuenta de que aun lado de la zona enmontada que los rodea estaba tendido el cadáver de un hombre. Quienes lo vieron se sorprendieron porque no sabían que vivía por ahí y tampoco era común verlo por esos lados, sin embargo, uno de los que se acercó a ver el cuerpo dijo que se llamaba Brayan y que era vigilante.

“La mujer (de Brayan) me dijo que él salió anoche (el miércoles) a las 9, pero no dijo para dónde iba. Nosotras nos acostamos y esta mañana (ayer) que ella despertó y no lo vio empezó a escribirle al Whatsapp, pero nunca contestó los mensajes. A pesar de que no lo hacía, nunca nos imaginamos que lo habían matado, solo que podía tener el celular descargado. Era costumbre que saliera y llegara tarde, pero no que amaneciera en la calle, eso era lo único que nos sorprendía”, sostuvo Yomaira con tristeza.

“Estaba rígido”

El hallazgo del cuerpo sin vida de Pérez Marrugo puso en alerta a la comunidad de Los Altos del Sinaí que de inmediato dio aviso a las autoridades. Estas, al llegar al lugar e iniciar con la inspección técnica del cadáver, aseguraron que el hombre tenía varios impactos de bala y que el cuerpo ya estaba rígido, lo cual indicaba por la condición en la que se encontraba, el hecho había ocurrido en horas de la madrugada. Miembros de la Sijín se encargaron del levantamiento y posteriormente trasladaron el cuerpo a la morgue de Medicina Legal, en Zaragocilla.

¿Tenía problemas?

Pese a que los familiares de la víctima aseguraron que el joven no tenía problemas y que nunca había recibido amenazas, las autoridades indicaron que el asesinato podría estar relacionado con líos de microtráfico. Esto es solo una hipótesis de la posible razón,pero aún nada es dado por cierto.

La víctima mortal actualmente se encontraba desempleada, pero se ganaba la vida como vigilante, vivía con su esposa en Daniel Lemaitre y era el mayor de dos hermanos.