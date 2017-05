Material íntimo + redes: extorsiones latentes

¿Sabe quién es realmente la persona a la que conoció en una red social y con la que lleva algunos días conversando? ¿Conoce a su familia o su procedencia? ¿Sabe algo de sus antecedentes o su vida? Según el mayor John Jairo Romero Gómez, comandante del Gaula de la Policía en Bolívar, estas son algunas de las cosas que debería tener en cuenta antes de compartir fotos íntimas con personas a las que conoce a través de redes sociales. Pues en algunos casos, el llamado “sexting”, termina con extorsiones.

El mayor Romero Gómez confirmó que en lo que va del año, han atendido 8 casos de extorsiones en el departamento, relacionadas con la práctica del “sexting”.

Le exigía tener sexo con otras personas

Uno de los casos, con engaño incluido, ocurrió en el municipio de Magangué, a principios de este año. Allí capturaron a un hombre señalado de extorsionar a una joven de 18 años, quien la habría amenazado diciéndole que tenía fotos íntimas de esta para así exigirle dinero y sexo.

El proceso extorsivo duró cerca de un mes. La víctima tiene 18 años y trabajaba en un negocio en el que atiende al público. Las indagaciones del Gaula dejan ver que a principios de este año, un hombre que llegaba a su lugar de trabajo logró obtener el número de su teléfono móvil.

“Desde ese momento, el hombre empezó a llamar a la joven. Se hacía llamar ‘el Mexicano’ y le decía a la muchacha que había conseguido unas fotos suyas en las que aparecía desnuda. La joven como que había compartido con alguien, por medio de redes sociales, algunas fotos de ese tipo, y por eso creyó que el sujeto que la llamaba podría haber obtenido dichas imágenes de alguna forma. Por eso tenía miedo, ya que el sujeto empezó a decirle que si no le entregaba dinero, las iba a publicar y a llevarlas a su lugar de trabajo. Pero no solo eso le pedía, también le exigía tener relaciones sexuales con otro hombre. Además, la amenazaba con hacerle daño”, relató un efectivo del Gaula Bolívar que participó en la investigación del caso.

La mujer estaba siendo timada, pues todo indica que el sujeto no poseía las fotos que decía. Sin embargo, la víctima estaba asustada. Pese a ello, decidió resolver el problema y se comunicó con miembros de la Policía en Magangué. Estos la pusieron en contacto con miembros del Gaula Bolívar y fue así como comenzó la investigación.

La captura

Luego de varias conversaciones, la víctima acordó entregarle 500 mil pesos al hombre que la llamaba a extorsionarla. El Gaula coordinó una entrega controlada. Fue así como el 8 de febrero, poco antes de las 7 de la noche, Alfonso Francisco Díaz Jiménez llegó al barrio Baracoa de Magangué. El hombre se acercó a la víctima y esta le entregó el dinero producto de la extorsión.

Momentos después, el sujeto fue capturado por los efectivos del Gaula que estaban esparcidos en la zona.

El sujeto fue dejado a disposición del Fiscal 24 Seccional de Magangué. Luego, lo llevaron a audiencia ante un juez con funciones de Control de Garantías que aseguró al hombre con medida intramural. Por ello, fue internado en la cárcel Camilo Torres de Magangué.

Campañas

El Comandante del Gaula Bolívar de la Policía indicó que hay miembros de dicha institución dedicados a realizar campañas en busca de evitar que las personas compartan material íntimo con desconocidos, en busca de evitar posibles casos de extorsión.

“Los muchachos graban videos con contenido sexual o se toman fotos y una vez el victimario las tiene les pide favores sexuales o dinero. Buscamos que la juventud no sea víctima de este flagelo. Tenemos campañas y llegamos a poblaciones específicas. Buscamos crear conciencia de que no es recomendable mandar videos o fotos a desconocidos, no sabemos quién es nuestro interlocutor. Por Facebook también hacemos amistad con personas que no conocemos. Vamos a colegios y hacemos campañas contra el “sexting” y el matoneo. Hay un grupo especial de prevención que se encarga de ello. También buscamos evitar el llamado Brooming -engaño pederasta-. Esto lo hacen adultos mayores, que crean perfiles falsos para atrapar a adolescentes. Sacan información sexual de las víctimas para realizar extorsiones, pedofilia o abusos sexuales”, indicó el mayor Romero Gómez.

Este también explicó que debido a los cambios, los miembros de la institución se han especializado en manejo de redes para así verificar casos e investigar, especialmente en la llamada “Internet oscura” o “profunda”, que es “donde se consiguen cosas ilícitas”, puntualizó el comandante del Gaula Bolívar de la Policía.

Sexting (contracción de sex y texting) es un anglicismo que se refiere al envío de mensajes sexuales (eróticos o pornográficos), por medio de teléfonos móviles. Inicialmente hacía referencia únicamente al envío de mensajes de texto de naturaleza sexual, pero después comenzó a aludir también al envío de material pornográfico (fotos y videos) a través de teléfonos celulares y computadoras. También se le denomina "sexteo" en español a esta conducta.