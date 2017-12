"Me dieron bolillo como a un bandido": quejoso de sobrecosto en carrera de taxi

“A pesar de que les rogué que no me pegaran, lo seguían haciendo. Me dieron tonfa (bolillo) hasta que se cansaron, creo que no hubo necesidad de que me golpearan como si fuera un criminal. Se ensañaron tanto conmigo que hasta una policía que se llama Belkis me dio cachetadas”. Estas fueron las palabras que, con dolor, pronunció el comerciante Javier Jiménez Nieto, sobre el terrible momento que vivió a las 4 de la madrugada del domingo cuando, supuestamente, miembros de la policía lo agredieron mientras discutía con un taxista.

El hecho, según la víctima, ocurrió en Bocagrande.

Salió a disfrutar

Javier, el sábado a las 8 p. m. salió de su casa ubicada en el barrio Manga a celebrar el matrimonio de dos compañeros en el Hotel Caribe, en Bocagrande. Cuenta que la celebración estuvo muy buena y que se tomó unos tragos, pero a eso de las 3:30 del madrugada le dio hambre y salió a McDonald’s a comer algo.

“Cuando terminé de comer salí, paré un taxi y le dije que me llevara al hotel. Llegamos y le pregunto al señor que cuánto le debía por la carrera y me contestó que eran 15 mil pesos, cuando me dijo eso le respondí que era mucha plata y que no le iba a pagar nada, así que me bajé del carro”, comentó Javier, agregando que cuando se bajó lo que hizo fue caminar dos cuadras.

Contó que el taxista, ante la negativa de pagarle, lo persiguió hasta alcanzarlo e iniciaron una discusión.

Intervinieron los policías

“Justo cuando el taxista y yo estamos discutiendo se acercó una patrulla de la Policía. Cuando ellos ven que me le encimé al taxista buscaron de agarrarme, pero como yo estaba molesto busqué la forma de zafarme de ellos y también les empecé a hablar fuerte. Eso no les gustó y enseguida se me fueron encima y empezaron a pegarme con los bolillos”, sostuvo.

Según Javier, fueron tantos los golpes y tan fuertes que perdió el conocimiento y cuando volvió en sí, estaba sin zapatos, no escuchaba bien por uno de sus oídos y era trasladado en una moto de la policía hasta el CAI de Bocagrande.

“Estando allá, la muchacha policía y los dos patrulleros que me llevaron, siguieron pegándome. Esa mujer me daba cachetadas. A pesar de que les insistía que no me pegaran y que me dejaran ir, no les importaba. Yo estaba indefenso porque me tenían esposado y no me las iba a tirar de bravo estando así para que me siguieran pegando como lo hicieron. La muestra está que me dejaron marcas en diferentes partes del cuerpo”, puntualizó la víctima.

“Mientras quedé inconsciente porque los policías me estaba pegando se me perdió una cadena de oro que tenía puesta y 800 mil pesos que tenía en efectivo”, sostuvo.

Incapacitado

La víctima señaló que ya hizo la respectiva denuncia ante la Fiscalía y que además fue valorado en Medicina Legal, donde le dieron 15 días de incapacidad por las contusiones.

Q’hubo trató de establecer comunicación con la Policía Metropolitana de Cartagena, pero no fue posible. Además, trató de tener contacto con el Tránsito para conocer el costo real de esa carrera, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Unas fotografías con las que cuenta Javier dejan ver que las contusiones más fuertes fueron en la cara, espalda, pierna izquierda y brazos.