Menor de edad es apuñalada por su novio

Los casos de violencia contra la mujer continúan registrándose en Bolívar y esta vez tuvo lugar en el municipio de Arjona.

La víctima es una menor de 15 años, quien su novio le propició varias puñaladas, tras ella decirle que quería terminar la relación.

El hombre quien tiene 17 años, en distintos momentos del noviazgo, había demostrado que era celoso y que no controlaba la ira, pues no era la primera vez que la agredía. Hace algunos días le había pegado y roto el tabique.

Según familiares el hecho se habría registrado cuando la menor se dirigía para su casa y al transitar por una de las calles se encontró con el novio que estaba tomando alcohol en una cantina, este salió del lugar y la atacó.

"Los jóvenes convivían juntos y por cuestiones de celos, el hombre hirió a la pareja con un arma blanca", expresó el teniente coronel Sergio Rojas, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana.

La mujer fue llevada hasta una clínica de la ciudad, donde recibió atención médica y se recuperó de las lesiones. Actualmente se encuentra en la casa de su madre, quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía Seccional Cartagena, por lesiones personales y tentativa de homicidio.

Hasta el momento el atacante está en libertad por ser un menor de edad pero se espera que el juez que lleva el caso dé una orden de aprehensión.

El teniente Sergio Rojas, hizo un llamado a la ciudadanía para que estos hechos no se repitan, "los padres de familia deben estar atentos a las relaciones sentimentales de sus hijos, porque muchas veces estan con un menor o una persona mayor de edad que no respeta y agrede a la pareja", precisó. "Fortalecer los principios y valores como la tolerancia y el respeto en las familias, es importante para que estos casos no se sigan presentando".

CIFRAS

Bolívar, en el 2016, ocupó el noveno lugar entre los diez departamento que registran mayores denuncias de violencia intrafamiliar.

El año anterior se registraron más de 1.000 denuncias, de estas los municipios bolivarenses en donde más se reportaron los casos fueron: Magangué, Turbaco, El Carmen de Bolívar, Arjona y Maríalabaja.