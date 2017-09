A menor hallado muerto lo habría golpeado en la cabeza una lancha

Aunque no son claras las circunstancias en las que Yeimi José Martínez Quintana encontró la muerte, sus parientes creen que fue culpa de una lancha que lo arrolló.

Así lo indicó su tía Yira Quintana, quien explicó que desde hace dos meses el menor de 13 años vivía en las playas de Barú. Allí, sus parientes tienen un kiosco. Venden comida y alquilan carpas. “Estaba en segundo de bachillerato y con frecuencia se iba a caretear”, explicó Yira.

El domingo, el menor estuvo en el pueblo de Barú con su tía, celebrando el día de Amor y Amistad. “El lunes salió en la mañana a caretear y antes de salir me dijo que le avisara cuando estuviera el almuerzo”, explicó la tía del pequeño. Pero llegó la una de la tarde y Yeimi no regresaba. Su tía salió a buscarlo, pero no lo encontró. Desde entonces, sus parientes empezaron una búsqueda angustiosa. “Algunas personas dijeron que lo vieron en Bocachica y otras que en Cartagena, y a todas esas partes fuimos y no lo encontramos”, explicó otro familiar. Guardacostas de la Armada apoyaron la búsqueda, que terminó el martes, a las 4:30 p. m.

A esa hora, el cadáver del menor fue hallado flotando, en la misma zona de playa donde desapareció. Sus parientes dicen que tenía un golpe en la cabeza. “Cuando hallaron el cuerpo alguien nos dijo que mi sobrino estaba careteando y que cuando salió a flote una lancha lo golpeó en la cabeza. Según, el lanchero vio una mancha roja en el agua pero se fue enseguida. Es de la zona y sabemos quién es, pero no aparece. Vamos a denunciar”, concluyó Yira Quintana. Las autoridades investigan esa versión.