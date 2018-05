Miguel Beltrán dialogó con el conductor que minutos después lo arrolló

Con voz quebrada y con los ojos llenos de lágrimas, Ana Milena Muñoz narró cómo fue que su esposo sufrió el accidente que le costó la vida, en el municipio de Arjona el viernes 18 de mayo, a las 6:30 de la tarde, cuando se dirigía hacia su vivienda en el barrio San José de Turbaquito.

Miguel Mariano Beltrán Zapateiro, de 54 años, venía en su motocicleta desde Las Piedras luego de hacer una carrera. Durante el trayecto, entabló conversación con el conductor de un vehículo tipo camión, ignorando que ese mismo conductor lo arrollaría varios metros más adelante.

Luego de varios minutos de charla, Beltrán se despidió de su casual amigo de carreteras y se adelantó para seguir con su camino. Adelante, unas mujeres le hicieron señas para que se detuviera y pedirle sus servicios como mototaxista.

Miguel Mariano redujo la velocidad e hizo señas para confirmar la solicitud de las mujeres. Sin embargo, cuando hacía esto, fue arrollado por detrás por el mismo camión que era conducido por el hombre con quien dialogó minutos antes en la vía.

No se percató del motociclista

“Creo que el conductor del camión se distrajo porque tenía un acompañante y seguro no miró la vía en ese momento, además, debía ir muy rápido, porque no alcanzó a frenar según nos dijo”, afirmó Ana Milena, mientras intentaba contener las lágrimas.

El golpe que el hoy fallecido recibió fue tal, que su cuerpo cayó aproximadamente 10 metros más desde donde fue atropellado, y según manifestaron los familiares, dio varias vueltas en el aire antes de caer.

“Él (conductor) dijo que no se dio cuenta sino que cuando quiso reaccionar ya se lo vio encima y no pudo frenar”, fue lo que según los dolientes les explicó el conductor del camión implicado.

La desesperación se apoderó del responsable de arrollar a Miguel Mariano, quien al ver que en ese instante pasaba un motocarro, subió al hombre malherido para llevarlo hasta el hospital de Arjona.

En la vía, se encontraron con la ambulancia y de inmediato hicieron el transbordo y lo llevaron al centro médico, donde los galenos no esperaron bajar al hombre por las graves lesiones que sufrió, sino que lo remitieron hasta la clínica Madre Bernarda, donde estuvo en la UCI, pero finalmente en horas de la mañana del lunes perdió la vida por culpa de un paro cardiorespiratorio.

El conductor llamó y dio la mala nueva

Tras el hecho y en medio de su nerviosismo por lo sucedido, el presunto responsable de la muerte de Beltrán Zapateiro, cogió un celular y llamó a su hermana para que llegara hasta el barrio San Juan de Turbaquito, donde vivía el hoy occiso, para que entregara la mala nueva a los parientes, quienes al enterarse, fueron hasta la clínica Madre Bernarda a ver a su allegado.

“Nosotros no pudimos llegar al sitio del accidente en el momento que nos dijeron, pero al día siguiente mi hija y su esposo sí, y ese hombre iba duro y distraído, porque las manchas de las llantas son largas”, expresaron los dolientes.

En la morgue de Medicina Legal, Ana Milena lamentó el fallecimiento de su esposo, afirmando que era una persona muy amable y amigable, además de ser muy trabajador.

Miguel deja una hija, era el quinto de 10 hermanos y era taxista en Cartagena, pero debido a que se le vencieron los documentos, se estaba dedicando al mototaxismo y de vez en cuando hacía viajes en un carro particular.

Estuvo en coma siempre

El hoy occiso, según sus parientes, tenía cortes en la ceja derecha, en la frente, golpes en el pómulo derecho, un agujero en la parte de atrás de la cabeza por el que se le salía el cerebro, fractura de manos, lesiones en ambos hombros y un golpe en la espalda, el cual piensan que fue producto del primer golpe.

Cuando cayó al suelo, quedó en coma, debido a las múltiples lesiones que sufrió, incluso le brotaba sangre de los oídos y nariz.

Le fue detectado un trauma craneoencefálico severo y nunca recuperó la consciencia.